Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 13 milhões; confira dezenas sorteadas

Imagem: Getty Images/iStock
26/09/2025 20h16Atualizada em 26/09/2025 20h57

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2865 da Dupla Sena.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 06-18-21-38-45-47.

31 apostas acertaram cinco números e levam R$ 4.929,91.

1.490 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 117,22.

26.593 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 3,28.

Segundo sorteio:

As dezenas sorteadas foram 05-15-18-23-41-43.

13 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 10.580,34.

1.382 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 126,38.

28.203 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,09.

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 13 milhões.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

