Topo

Notícias

Trump recorre à Suprema Corte por fim de cidadania por nascimento

Trump fala com jornalistas ao deixar a Casa Branca - Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Trump fala com jornalistas ao deixar a Casa Branca Imagem: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
do UOL

Em colaboração com UOL

26/09/2025 22h05

O presidente dos EUA, Donald Trump, solicitou à Suprema Corte dos Estados Unidos que vote pelo fim da cidadania por direito de nascimento. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

O que aconteceu

Trump pediu hoje à corte que revise o decreto da Casa Branca que pede o fim do direito constitucional. Na prática, o presidente quer negar a cidadania de crianças nascidas nos EUA que não tenham pelo menos um dos pais cidadão americano ou residente com permanência legal.

14ª Emenda da Constituição confere cidadania a qualquer pessoa nascida em território americano. De acordo com o governo Trump, o texto gera "consequências destrutivas".

Discussão chegou à Suprema Corte após tribunais de menor instância votarem contra o pedido. Uma decisão "equivocada", segundo procurador-geral D. John Sauer, principal advogado de apelação do governo.

As decisões da instância inferior invalidaram uma política de suma importância para o presidente e sua administração de uma maneira que prejudica nossa segurança nas fronteiras. Essas decisões conferem, sem justificativa legal, o privilégio da cidadania americana a centenas de milhares de pessoas não qualificadas D. John Sauer, advogado de apelação do governo

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

EUA revoga restrições de visto para Gana após receber deportados

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida adulterada

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta

Trump recorre à Suprema Corte por fim de cidadania por nascimento

'Vítimas de um sistema', diz à AFP primo de mulheres assassinadas na Argentina

Tornando possível o "quase impossível": o duplo recorde mundial do skatista brasileiro Sandro Dias

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro

Trump pressiona Microsoft para que demita ex-funcionária do governo Biden

Democratas da Câmara dos Deputados divulgam agendas de Epstein mostrando planos de se encontrar com Musk e Thiel

EUA preparam opções para ataques militares contra alvos na Venezuela, diz NBC News

Mais de 150 empresas têm vínculos com assentamentos israelenses, mostra banco de dados da ONU