Dólar cai no Brasil após dado de inflação dentro do esperado nos EUA

26/09/2025 09h08

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar oscilava em baixa ante o real nesta manhã de sexta-feira, após o índice de inflação PCE, indicador bastante observado pelo banco central norte-americano, ficar em linha com o esperado pelo mercado.

O recuo no Brasil estava em sintonia com o exterior, onde a moeda norte-americana também cedia ante a maioria das demais divisas.

Às 10h09, o dólar à vista tinha baixa de 0,51%, aos R$5,3376 na venda, na mínima do dia até o momento.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,54%, a R$5,3410.

O Departamento do Comércio dos EUA informou que o índice de preços PCE subiu 0,3% em agosto, depois de alta de 0,2% em julho. Nos 12 meses até agosto, o indicador avançou 2,7%, depois de ter subido 2,6% em julho.

O núcleo do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, teve alta de 0,2% no mês passado, mesma taxa de julho. Nos 12 meses até agosto, houve alta de 2,9% no núcleo, igual a julho.

Os resultados do PCE ficaram em linha com todas as medianas das projeções dos economistas ouvidos pela Reuters.

As taxas dos Treasuries e o dólar cederam no exterior após a divulgação, o que dava suporte à baixa da cotação da moeda norte-americana também no Brasil.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,70%, aos R$5,3650.

Mais cedo, o Banco Central informou que o Brasil registrou um déficit em transações correntes de US$4,669 bilhões em agosto. Em 12 meses, o déficit acumulado totalizou o equivalente a 3,51% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado foi melhor que o esperado por economistas ouvidos pela Reuters, que projetavam déficit de US$5,5 bilhões em agosto.

O rombo do mês passado foi mais do que compensado pelo saldo de investimentos diretos no país (IDP), de US$7,989 bilhões.

No exterior, às 10h11, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- cedia 0,23%, aos 98,275.

