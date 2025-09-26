Topo

Notícias

Dirigente prega ajuste de política monetária à medida que Fed se adapta às circunstâncias

São Paulo

26/09/2025 10h46

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, afirmou nesta sexta-feira, 26, que é preciso ajustar a política monetária do país à medida que o BC dos Estados Unidos aprende e se adapta às circunstâncias, não se comprometendo à ideia de mais cortes de juros. "Sabemos pouco neste momento sobre como a inflação e o desemprego irão evoluir", disse ele, em entrevista à Bloomberg TV.

E adicionou: "Inflação está se movendo na direção errada, mas o mesmo acontece com o desemprego."

Barkin, contudo, aposta que o avanço seja limitado na taxa de desemprego e comentou que os consumidores americanos estão "exaustos" com os aumento de preços.

Segundo ele, as estimativas neutras não são úteis como ferramenta operacional. "O que é mais útil é como a economia está reagindo em tempo real".

Barkin ainda disse que não tem certeza se Fed mudará a meta da taxa de juros.

Sobre a postura dovish de Stephen Miran, que foi o único membro do BC dos EUA a votar por um corte de 50 pontos-base em setembro, Barkin pontuou que a instituição gosta de escutar todas as vozes.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Skatista brasileiro quebra dois recordes mundiais na maior rampa da história

Cortes da ONU para 2026 poupam principalmente sua elite, mostra projeto de orçamento

Netanyahu usa broche na ONU com QR Code para imagens do 7 de outubro

Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

Netanyahu relembra ataque de 7 de outubro em discurso na ONU

Netanyahu rejeita na ONU acusações de "genocídio" em Gaza e denuncia "mentiras antissemitas"

Com sala esvaziada na ONU, Netanyahu promete 'terminar serviço' em Gaza

Transmitido ao vivo, crime brutal contra 3 jovens choca Argentina e teria ligação direta com narcotráfico

Filipinas: depois de supertufão, tempestade força deslocamento de 400 mil pessoas e provoca 3 mortes

Defesa Civil de Gaza reporta 22 mortos em ataques israelenses antes do discurso de Netanyahu na ONU

Argentina retoma aplicação de retenciones sobre grãos e carnes após atingir cota