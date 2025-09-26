Topo

Dinamarca denuncia 'ameaça sistemática' e fecha aeroporto após novo sobrevoo de drones

26/09/2025 10h13

A Dinamarca fechou o aeroporto de Aalborg, no norte da Dinamarca, na noite de quinta para sexta-feira (26), após um segundo alerta de drones em duas noites consecutivas. Copenhague afirma estar sendo alvo de um "ataque híbrido" de origem desconhecida desde o início da semana. 

O aeroporto foi reaberto por volta das 00h35 no horário local de sexta-feira, de acordo com a polícia dinamarquesa. O fechamento obrigou um voo da KLM vindo de Amsterdã a retornar e levou ao cancelamento de um voo da Scandinavian Airlines com origem em Copenhague, de acordo com sites de monitoramento de voos e das companhias aéreas.

Na noite de quarta para quinta-feira, drones também foram vistos sobre os aeroportos de Aalborg (norte), Esbjerg (oeste), Sonderborg (sul) e sobre a base aérea militar de Skrydstrup (sul), segundo a polícia. Alguns aparelhos foram seguidos por helicópteros, mas não puderam ser interceptados, detalhou o chefe da inteligência (PET), Finn Borch, na noite de quinta-feira.

Na segunda-feira à noite, drones de origem não identificada já haviam sobrevoado os aeroportos de Copenhague e de Oslo, na Noruega, interrompendo o tráfego aéreo por várias horas. O governo norueguês anunciou na quinta-feira (25) a prisão de um homem de origem estrangeira que operava um drone próximo ao aeroporto internacional de Oslo. O aparelho foi apreendido.

A Rússia negou qualquer envolvimento nos sobrevoos, e sua embaixada em Copenhague denunciou uma "provocação". Os incidentes ocorrem após a incursão de drones russos na Polônia e na Romênia, e de aviões de combate russos no espaço aéreo da Estônia, mas até o momento as autoridades dinamarquesas e europeias não estabeleceram nenhuma ligação entre os episódios.

Os sobrevoos também podem estar vinculados ao anúncio da Dinamarca sobre a aquisição, pela primeira vez, de armas de precisão de longo alcance, com o objetivo de atingir alvos distantes. O país considera que a Rússia representará uma ameaça "por muitos anos".

Defesa contra drones

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, denunciou nesta quinta-feira "ataques híbridos" e alertou que os sobrevoos de drones "podem se multiplicar". As autoridades dinamarquesas ainda não identificaram a origem dos aparelhos. Mas, segundo Frederiksen, "há um país que atualmente representa uma ameaça à segurança da Europa: a Rússia".

Após uma reunião com a premiê, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou estar pronto para "contribuir com a segurança do espaço aéreo dinamarquês". A premiê também se reuniu com o chefe da Otan, Mark Rutte, para conversar sobre o reforço da segurança do país.

Os países da União Europeia devem discutir nesta sexta-feira, por videoconferência, uma proposta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para criar um "muro" de defesa contra drones.

Com agências

