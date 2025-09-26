Topo

Notícias

Dia decisivo na ONU: Irã evitará reimposição de sanções?

26/09/2025 12h14

A reimposição de sanções contra o Irã parece inevitável, antecipam diplomatas, apesar dos últimos esforços da China e da Rússia no Conselho de Segurança, que nesta sexta-feira (26) decide se irá adiar a entrada em vigor das medidas punitivas, prevista para sábado.

O projeto apresentado por Moscou e Pequim, que a AFP teve acesso, visa prorrogar por seis meses, até 18 de abril de 2026, a resolução do Conselho que rege o acordo nuclear iraniano de 2015 (JCPOA, na sigla em inglês), que expira em 18 de outubro.

É pouco provável, segundo fontes diplomáticas que o texto proposto obtenha o respaldo de nove dos quinze países, maioria necessária para aprovação no Conselho de Segurança.

A proposta também insta a "todos os participantes originais do JCPOA a retomar imediatamente as negociações", uma mensagem dirigida aos americanos que abandonaram o acordo em 2018.

Pequim e Moscou têm denunciado abertamente e considerado ilegal o chamado "snapback" desencadeado no final de agosto pelo grupo E3 (Alemanha, França e Reino Unido) para restabelecer as sanções contra o Irã, levantadas em 2015.

O Conselho de Segurança deu luz verde na sexta-feira passada para a reimposição das medidas. Elas entrarão em vigor nesta sexta-feira, às 21h de Brasília, caso não haja um acordo de última hora.

O presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu-se na quarta-feira com o presidente iraniano Masud Pezeshkian, e afirmou que era possível chegar a um acordo para evitar as sanções, embora tenha lembrado que faltam apenas algumas horas.

A França, em nome também da Alemanha e do Reino Unido, disse que o Irã deve permitir o acesso total aos inspetores nucleares da ONU, retomar imediatamente as negociações nucleares e oferecer transparência sobre o urânio enriquecido.

- Sem "gestos concretos" -

A maioria dos representantes da Alemanha, França e Reino Unido deixaram Nova York na quinta-feira à noite com a sensação de "ter feito tudo" para avançar, ante interlocutores iranianos inflexíveis, segundo um diplomata.

A menos que haja uma grande surpresa, não veem como evitar o retorno das sanções que afetarão particularmente os setores bancário, financeiro e petrolífero do Irã.

Vários diplomatas, que pediram anonimato devido à sensibilidade do assunto, indicaram que não receberam os "gestos concretos" esperados.

Os europeus estabelecem três condições: a retomada das negociações com os Estados Unidos; o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a locais nucleares sensíveis, em particular Natanz, Fordo e Isfahan; e um processo para comprovar a existência de urânio enriquecido.

O Irã possui cerca de 450 quilos de urânio enriquecido a 60%, o que equivale a uma capacidade suficiente para 8 a 10 bombas nucleares, segundo especialistas europeus.

"O Irã nunca deve adquirir armas nucleares", declarou esta semana o ministro alemão das Relações Exteriores, Johann Wadephul, embora tenha reconhecido que as possibilidades de uma solução diplomática são "extremamente baixas".

- "Não queremos armas nucleares" -

Há anos este assunto envenena as relações de Teerã com o Ocidente. Os Estados Unidos e Israel, seu inimigo jurado, suspeitam que o governo iraniano pretenda armar-se com uma bomba atômica, o que Teerã nega.

"O Irã nunca procurou nem jamais buscará fabricar uma bomba atômica. Não queremos armas nucleares", afirmou o presidente iraniano no plenário das Nações Unidas esta semana.

O enviado americano Steve Witkoff, que negociava com o Teerã até o ataque de Israel contra infraestruturas iranianas em junho, também informou sobre contatos esta semana.

Por sua vez, o chefe da AIEA, Rafael Grossi, tentou mediar as diferentes partes, mas sem mostrar grande firmeza diante da rigidez do sistema iraniano, segundo fontes diplomáticas.

De Teerã, o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, afirmou na terça-feira que Teerã não cederia na questão do enriquecimento de urânio.

O governo Trump agora quer que o Irã renuncie a todo o enriquecimento. O acordo de 2015 limitava-o a 3,67%.

Dt/abd/aem/cjc/mel/jmo/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Governo Trump restringe carteira de motorista comercial para não americanos

Preso em aeroporto no Brasil receberia R$ 17 mi para ir com mala à Suíça

Netanyahu rejeita um Estado palestino e quer 'terminar o trabalho' em Gaza rapidamente

Pasta da Saúde quer reduzir recusa à doação de órgãos e priorizar transplantes para crianças

É falso que adultos que moram com os pais serão notificados pela Receita

Barroso canta sambas clássicos em festa de despedida da presidência do STF

Ucrânia suspeita que drones espiões húngaros entraram em seu espaço aéreo

Eslováquia aprova emenda constitucional que restringe direitos LGBTQIA+

Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de medicamento contra câncer e anestésico

'Nosso rumo é com Tarcísio, ou Ratinho Jr ou Leite', diz Kassab sobre 2026

Papa Leão XIV faz sua primeira nomeação importante