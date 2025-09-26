Democratas da Câmara dos Deputados divulgam agendas de Epstein mostrando planos de se encontrar com Musk e Thiel

Por Luc Cohen

(Reuters) - Democratas da Câmara dos Deputados dos EUA divulgaram nesta sexta-feira agendas diárias pertencentes ao falecido financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein de 2014 a 2019, que mostram que Epstein tinha planos de se encontrar com os doadores republicanos Elon Musk e Peter Thiel e o comentarista conservador Steve Bannon.

Os documentos, que os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara disseram ter vindo da propriedade de Epstein em resposta a uma intimação do Congresso, também mostraram que o príncipe Andrew do Reino Unido voou no jato particular de Epstein em 2000.

Nos documentos divulgados nesta sexta-feira, não houve nenhuma acusação de irregularidade por parte de Musk, Thiel, Bannon ou Andrew. Os calendários diários não indicam se as reuniões de Epstein com Musk, Thiel e Bannon aconteceram realmente.

Em uma publicação no X nesta sexta-feira, fazendo referência a uma notícia sobre a divulgação dos documentos, Musk escreveu: "Isso é falso".

Um porta-voz de Thiel e os advogados que representaram Bannon e Andrew não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Nos últimos meses, o presidente norte-americano, Donald Trump, tem enfrentado críticas de sua base conservadora e dos democratas do Congresso sobre a forma como seu governo lidou com o caso Epstein.

No início de julho, o Departamento de Justiça disse que não tornaria públicos os arquivos de sua investigação de tráfico sexual contra Epstein, renegando promessas anteriores de Trump e seus aliados.

Os democratas disseram que os documentos mostravam que Epstein era amigo de "alguns dos homens mais poderosos e ricos do mundo" e pediram ao Departamento de Justiça que divulgasse todos os documentos de sua investigação.

"Os democratas da Supervisão não vão parar até identificarmos todos os cúmplices dos crimes hediondos de Epstein", disse Sara Guerrero, porta-voz do comitê, em um comunicado à imprensa que acompanha os documentos.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse em um depoimento no Congresso no início deste mês que não havia informações confiáveis de que Epstein traficava mulheres e meninas menores de idade para qualquer pessoa, exceto para ele mesmo.

Epstein se suicidou em 2019, na prisão, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual, das quais havia se declarado inocente.