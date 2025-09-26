Relator do caso Eduardo já chamou o deputado de 'amigo' e criticou Moraes

Escolhido relator do processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara, o deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG) é a favor do PL da Anistia, do impeachment de Alexandre de Moraes e já chamou Eduardo de "amigo".

O que aconteceu

Freitas é alinhado a pautas bolsonaristas. O deputado apoiou as campanhas presidenciais de Jair Bolsonaro (PL) e já se referiu a Eduardo como "amigo". "Meus amigos de Minas Gerais, estamos aqui com o nosso amigo, deputado Eduardo Bolsonaro, (...) e dizer que, haja o que acontecer, nós estamos com o governo do presidente Jair Bolsonaro", disse Freitas em um vídeo publicado nas redes sociais em 2019.

Em uma publicação recente, Freitas defendeu o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. "Tem ultrapassado os limites constitucionais de sua função no STF", escreveu o parlamentar. Quando o ministro decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro em julho, Freitas reclamou do que chamou de "ausência de limites dentro do próprio" Supremo e disse que a democracia não se protege "suprimindo vozes".

O deputado disse que o julgamento de Bolsonaro pelo STF no caso da trama golpista tinha "cartas marcadas". "Me parece que a sentença, muito anos de prolatada, já está escrita, o que é, sobremaneira, grave para o nosso país", afirmou o deputado, que ainda manifestou "preocupação" com o que enxerga ser uma falta de "imparcialidade" do Judiciário.

Deputado votou a favor da urgência do projeto de lei da Anistia "ampla, geral e irrestrita" aos envolvidos no 8 de Janeiro. "Entendemos que várias pessoas estão sendo prejudicadas, razão pela qual compreendemos que as penas estão exacerbadas", declarou Freitas nas redes sociais.

Ele também votou a favor da PEC da Blindagem, que dificultava investigações contra parlamentares. O deputado justificou que o projeto "fortalece a voz" do Congresso e evita que deputados e senadores sejam alvo de "perseguições políticas ou judiciais".

Como será tramitação do processo

Freitas foi escolhido pelo presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), para relatar o processo que pode cassar o mandato de Eduardo. O deputado é ex-delegado da Polícia Federal e colega de corporação de Eduardo, escrivão concursado da PF.

O deputado integrava a lista tríplice de parlamentares que poderiam assumir a função. Além de Freitas, foram sorteados os nomes de Duda Salabert (PDT-MG) e Paulo Lemos (PSOL-AP).

Avaliação é de que escolha de Freitas pode trazer condução mais discreta ao processo. Por serem de partidos de esquerda e oposição ao bolsonarismo, Duda e Lemos teriam um posicionamento já fechado contra Eduardo, na avaliação de integrantes do colegiado.

Representação contra Eduardo foi apresentada pelo PT. O partido alega que o deputado, valendo-se de uma licença parlamentar, atentou contra a soberania nacional ao ir aos Estados Unidos para negociar punições ao país.

Processo pode durar 50 dias. O relator da representação é o responsável pela instrução do caso, ou seja, pelo andamento da análise do processo. Ao final de um prazo de 40 dias, prorrogáveis por mais dez, o parecer do relator é votado pelo Conselho. Após a votação, cabe recurso e ratificação do plenário da Casa