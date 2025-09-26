Deputado defende bolsonarista em ação contra Eduardo: 'Opções reduzidas'

A escolha do relator do processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética levou em conta a necessidade de neutralidade, afirma o deputado Fábio Schiochet, presidente do Conselho de Ética da Câmara, em entrevista ao Canal UOL.

Segundo Schiochet, o deputado Delegado Marcelo Freitas foi selecionado após uma lista tríplice e critérios que impedem conflitos de interesse. Ele diz que a experiência do relator garante atenção ao mérito do caso.

As minhas opções estavam reduzidas, porque todos tem algum apoio a presidente. Não havia nenhum deputado isento numa campanha presidencial. O deputado Marcelo Freitas é um delegado da Polícia Federal licenciado. Ele trabalhou durante três anos cedido no gabinete do ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, trabalhou numa força-tarefa também da Lava Jato junto com o ministro Teori Zavascki, então tenho certeza absoluta que vai ter a imparcialidade por conta disso que a gente designou hoje pela manhã o delegado Marcelo Freitas como relator.

Fábio Schiochet

Schiochet aponta que as opções estavam restritas, já que todos os nomes da lista tríplice tinham algum tipo de envolvimento político em campanhas anteriores. Ele afirma ter conversado com o relator sobre a responsabilidade de manter a isenção e que espera um parecer até novembro.

Tenho certeza, sabe, Fabíola, que ele vai ser imparcial. Tive uma longa conversa com ele hoje pelo telefone. Pedi, inclusive, mais uma vez pra ele sobre isso. Ontem eu já tinha conversado com ele também. E a gente agora, na verdade, quem vai votar é o colegiado. Eu espero que ele faça como ele sempre fez, um grande relatório, e a gente possa apreciar isso aí no máximo em 60 dias.

Fábio Schiochet

O relator poderá recomendar arquivamento, suspensão ou cassação. Schiochet lembra que as faltas do deputado Eduardo Bolsonaro já contam para o cálculo de presença, podendo impactar o mandato caso ultrapassem o limite legal.

As faltas do deputado Eduardo já estão contando na Câmara, assim como numa universidade, numa faculdade, quando você vai faltando, você pode rebroucar por falta. Por mais que você tenha conhecimento da matéria e notas para passar, você tem que ter uma certa frequência, o mínimo de frequência. Então, essas faltas do deputado Eduardo Bolsonaro, elas estão contando. Se eu não me engano, o Eduardo Bolsonaro já tem quase 60% ou 60 e pouquinho por cento de faltas do ano legislativo e isso não pode acontecer.

Fábio Schiochet

Foi gravíssimo. A gente tem que pensar que a legítima defesa é limitada pelo direito internacional. Não pode ter excesso. E o que a gente assistiu e assiste todos os dias é esse excesso. O excesso da legítima defesa, que a descaracteriza à luz do direito. Não se pode mais falar em legítima defesa, em razão desse excesso gerador de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade.

Wálter Maierovitch

Primeiro lugar, preciso realçar esse apego prolongado do Trump pela política tarifária que muitos imaginavam que ele refluiria, porque isso tem um efeito inflacionário na economia doméstica americana, ele não reflui, ao contrário, ele faz aqui uma concessão, ali outra, mas mantém essa sua obsessão por tarifas.

Josias de Souza, colunista do UOL

Eu não tenho o relatório ainda. Mas a possibilidade de anistia geral e irrestrita, no meu relatório, não existe. O que eu vou fazer é uma redução de penas, vou mexer com o Código Penal garantindo que essas pessoas que estão presas possam sair. É um relatório geral que beneficia as pessoas que estão presas, as pessoas que estão em casa com tornozeleira, as pessoas que saíram do país com medo de ser presas. Todas essas pessoas vão poder voltar à sua vida normal, do meu ponto de vista, na medida que a gente vai reduzir as penas. E, lógico, que vai também reduzir as penas do núcleo central ali, do chamado golpe. Inclusive do Bolsonaro, então dá a redução de penas para o Bolsonaro.

Paulinho da Força

Nós estamos diante de um jogo de cartas marcadas. Se você tem uma lista tríplice e tem a possibilidade de escolher parlamentares que são claramente favoráveis à ao expurgo do deputado Eduardo Bolsonaro dos quadros da Câmara, que não contemporizariam com as evidências que pesam contra o Eduardo Bolsonaro. Aí o presidente da Comissão de Ética escolhe esse parlamentar, o delegado Marcelo Freitas, que é um parlamentar do União Brasil, que fez campanha pro Bolsonaro em 2018, repetiu a dose em 2022, significa dizer que ele concordou com tudo que o Bolsonaro fez durante os quatro anos da sua precária presidência da República. Então, obviamente, o Eduardo Bolsonaro não está com o seu processo nas mãos de um inimigo, é um amigo do bolsonarismo.

Josias de Souza

