Dados sugerem moderação da atividade apesar de sinais mistos, diz Guillen, do BC

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira que o BC vê sinais mistos em leituras sobre a atividade econômica em julho e agosto, mas que, no todo, os indicadores sugerem uma continuidade, no terceiro trimestre, da tendência de moderação do crescimento.

Em evento promovido pelo Citi, Guillen afirmou que o mercado de crédito ficou mais apertado nos meses recentes, com famílias e empresas pagando mais do que contraindo crédito.

(Por Bernardo Caram)