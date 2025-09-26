Quem foi Cria, chefe do TCP morto, temido por moradores na Maré

Morto durante uma operação da polícia na manhã de hoje, na zona norte do Rio, Edmilson Marques de Oliveira, conhecido como Cria, era um dos chefes da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) no Complexo da Maré.

O que aconteceu

Cria era "um dos mais sanguinários e perigosos narcoterroristas do Rio", segundo as autoridades. Ele era considerado "o homem da guerra" que "planejava as invasões e disputa territorial" do TCP, afirmou o delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, em entrevista coletiva.

Polícia diz que Cria era responsável por dezenas de homicídios. "Era extremamente perigoso e matava não só criminosos rivais, mas também moradores por simples desconfiança", acrescentou o delegado.

Cria era conhecido como um dos criminosos mais violentos da facção. Ele era apontado por autoridades como responsável pela articulação de ataques a policiais e operações de confronto direto (leia mais aqui).

A ascensão de Cria na Maré foi marcada por episódios de violência, segundo moradores que vivem na comunidade. Edmilson Marques de Oliveira cometia homicídios banais, segundo a polícia. Ele tinha três mandados de prisão expedidos pela Justiça. Cria havia assumido o comando do TCP em maio, após a morte de Thiago da Silva Folly, o TH.

Suspeito foi morto em uma casa da Vila dos Pinheiros após um confronto com agentes, segundo a polícia. Em nota, a corporação informou que o suposto líder do TCP foi morto após atacar policiais durante uma operação "emergencial", realizada depois que investigadores identificaram a possibilidade de uma invasão de criminosos da facção a uma comunidade dominada por grupo rival.

Cria era monitorado pelas forças de segurança há dois meses

Traficante já era monitorado pela inteligência da polícia há 60 dias. "Nesta sexta, percebemos uma movimentação atípica no Complexo da Maré, mostrando que uma invasão ao Morro dos Macacos era iminente", destacou Felipe Curi.

Secretário afirmou que "tirar essa pessoa de circulação é muito importante". "Por conta da relevância dele na facção e pela sanha expansionista que ele tinha, porque era considerado um homem da guerra do TCP e que planejava todas essas guerras por disputa territorial", completou Curi durante entrevista coletiva.

Operação ocorreu nas comunidades Vila do João e Vila dos Pinheiros. Ainda segundo as investigações, criminosos do TCP estavam levando o tráfico de drogas para próximo das escolas com o objetivo de afastar ações policiais. A Polícia Civil divulgou que Cria foi localizado em uma casa ao lado de uma creche, antes de ser morto pelos agentes. A corporação não informou se outras pessoas foram mortas ou feridas durante a operação.

Outro suspeito apontado como líder do TPC foi morto em maio em operação do Bope. À época, a Polícia Militar do Rio divulgou que Thiago da Silva Folly, também morto pela polícia na Maré, dividia o comando da facção na região com Cria e Michel de Souza Malveira, conhecido como Bill ou Mangolê.

Operações policiais e tiroteios frequentes entre criminosos ligados ao CV (Comando Vermelho) e ao TCP reforçam a preocupação de quem vive na Maré. Nesses confrontos, inocentes são atingidos e mortos, conforme apuração do UOL sobre o que está por trás da guerra de facções na zona norte do Rio.