Cortes da ONU para 2026 poupam principalmente sua elite, mostra projeto de orçamento

Por Emma Farge

GENEBRA (Reuters) - Os planos de redução de custos da Organização das Nações Unidas (ONU) para o próximo ano preveem cortes muito menores para os funcionários de alto escalão do que para os de escalões inferiores, segundo um documento preliminar do orçamento, um contraste que provavelmente alimentará a divisão no momento em que o apoio financeiro à instituição está diminuindo.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, quer reduzir o orçamento regular em 15% para melhorar a eficiência e cortar custos, já que as Nações Unidas estão enfrentando uma crise de caixa ao completar 80 anos.

Uma cópia do orçamento revisado para 2026 mostrou que apenas dois dos 58 cargos de chefe de departamento na camada de subsecretários-gerais abaixo de Guterres, ou 3%, serão extintos.

Isso se compara a cerca de 19% em todo o quadro e até 28% para uma categoria de menor escalão, de acordo com cálculos da Reuters baseados no documento da ONU.

Ian Richards, presidente do Sindicato dos Funcionários de Genebra da ONU, disse que as propostas de Guterres "tornarão o órgão global mais pesado e burocrático".

As agências humanitárias da ONU com seus próprios orçamentos devem perder mais de um quarto dos empregos.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que era "inevitável" que as maiores reduções ocorressem onde a força de trabalho de mais de 14.000 pessoas era maior.

"O momento das estimativas revisadas da UN80 impediu uma reestruturação organizacional mais significativa que poderia reduzir os cargos de nível sênior", disse ele.

Mas ele acrescentou que havia potencial para mais reduções no futuro, inclusive em níveis sênior.

Os Estados Unidos e a China são os dois maiores contribuintes, juntos representam 40% do orçamento regular, e ambos estão em atraso.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que é cético em relação às instituições multilaterais, criticou a ONU esta semana em sua sede, embora tenha dito posteriormente a Guterres que a apoia "100%".

O número de cargos graduados aumentou ao longo das décadas -- algo que um memorando interno da ONU este ano procurou abordar por meio de uma grande reforma.

(Reportagem de Emma Farge; Reportagem adicional de Michelle Nichols, em Nova York)