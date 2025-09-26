Por que corte internacional vai julgar o Brasil pela morte de 96 bebês

A Corte IDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos) vai julgar o Brasil pela morte de 96 bebês em Cabo Frio (RJ) entre 1996 e 1997, atribuída a falhas de fiscalização em clínica conveniada ao SUS.

O que aconteceu

O julgamento está marcado para esta sexta-feira (26), às 8h30, em Assunção, no Paraguai. A audiência foi convocada pela Corte IDH em resolução de 25 de agosto de 2025, que também listou mães das vítimas e especialistas em saúde neonatal e violência obstétrica como testemunhas.

As mortes ocorreram em uma UTI neonatal após um surto de infecção hospitalar. O caso aconteceu na Clipel (Clínica Pediátrica da Região dos Lagos), clínica particular conveniada ao SUS em Cabo Frio. Segundo a Justiça Global, organização brasileira de direitos humanos que representa as famílias perante a Corte Interamericana desde 2024, o surto foi consequência de falhas graves de higiene e da ausência de protocolos de segurança.

UTI da Clipel registrava taxa de mortalidade de 33,1%, muito acima da média nacional. Para as famílias, esse índice evidencia a falta de fiscalização do Estado sobre prestadores privados conveniados ao SUS, conforme aponta o dossiê das Mães de Cabo Frio. O UOL entrou em contato com a Clipel e aguarda posicionamento. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.

Reparação moral

A Corte pode impor medidas de não repetição, que são mudanças estruturais para evitar novas violações. Entre as providências apontadas pela Comissão Interamericana estão a criação de protocolos de segurança em UTIs neonatais, o fortalecimento da fiscalização de clínicas conveniadas ao SUS, a investigação sobre superlotação em leitos e o treinamento de profissionais de saúde com perspectiva de gênero, para coibir estereótipos que historicamente culparam mães pelas mortes.

A audiência será transmitida ao vivo pelo canal da Justiça Global no YouTube. A sentença da Corte, de caráter vinculante, poderá obrigar o Brasil a indenizar famílias e adotar reformas estruturais em sua política de saúde materno-infantil.

O julgamento repete um padrão já condenado pela Corte IDH em 2006. No Caso Ximenes Lopes, o Brasil foi responsabilizado por violações em uma clínica psiquiátrica privada conveniada ao SUS.

Para a Justiça Global, a atual audiência pode ter efeito semelhante. A diretora-executiva da ONG, Glaucia Marinho, lembrou que a primeira condenação também envolvia a terceirização de serviços de saúde. "Tal qual o Caso Ximenes Lopes significou um marco para a luta antimanicomial, para o Sistema Único de Saúde e para o avanço da política de desinstitucionalização, esperamos que este caso também fortaleça o SUS como um patrimônio do povo brasileiro, com avanços em políticas de vigilância infectológica e sanitária, além do cuidado com as mães e os recém-nascidos", disse Glaucia.

Relembre o caso

A tragédia ocorreu entre 1996 e 1997, quando 96 recém-nascidos morreram na UTI neonatal da Clipel, em Cabo Frio (RJ). As investigações identificaram um surto de infecção hospitalar causado por más práticas de higiene e estrutura precária.

O dossiê da Associação de Mães de Cabo Frio reúne relatos das famílias sobre a perda dos bebês. No documento, uma das mulheres disse: "Acho que se eu tivesse deixado ela na minha barriga, de repente ela estaria viva até hoje".

Processos criminais e cíveis não resultaram em punições no Brasil. Funcionários da clínica foram absolvidos da acusação de homicídio culposo, e as ações civis acabaram arquivadas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) concluiu que houve falhas graves na investigação e que autoridades chegaram a aplicar estereótipos de gênero ao culpar as mães pelas mortes.

O caso foi admitido pela CIDH em 2008 e levado à Corte Interamericana em março de 2024. No Relatório de Mérito nº 267/22, a Comissão afirmou que o Estado brasileiro violou os direitos à vida, à saúde, às garantias judiciais, à proteção judicial, à integridade física e psíquica e aos direitos das crianças. Também recomendou medidas de não repetição, como supervisão de UTIs neonatais, protocolos de prevenção de infecções hospitalares e capacitação de profissionais de saúde com perspectiva de gênero.

O julgamento ocorre em um cenário de avanços recentes na legislação brasileira. Em maio, foi sancionada a Lei 15.139/2025, que criou a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A norma, lembrada pela Justiça Global, prevê apoio psicológico e institucional a famílias que perderam bebês durante a gestação ou logo após o nascimento.

Confira a linha do tempo do caso: