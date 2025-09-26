Topo

Controladora da Gol encerra negociações para possível fusão com a Azul

26/09/2025 06h55

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A informou na quinta-feira que seu acionista controlador, o Grupo Abra, notificou a Azul de sua decisão de encerrar as negociações para uma possível combinação de negócios entre as duas companhias aéreas brasileiras.

"As partes não tiveram discussões significativas ou progrediram em uma possível operação de combinação de negócios por vários meses como resultado do foco da Azul em seu processo de Chapter 11", disse Abra à Azul em uma carta, de acordo com fato relevante da Gol.

(Reportagem de Gabriel Araujo)

