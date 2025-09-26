Consumidores da zona do euro elevam expectativas de inflação, mostra pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os consumidores da zona do euro elevaram algumas de suas expectativas de inflação em agosto e viram um crescimento maior da renda ao longo dos próximos 12 meses, mostrou a Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor do Banco Central Europeu nesta sexta-feira.

A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses aumentou em agosto para 2,8%, de 2,6% no mês anterior, enquanto as expectativas para os próximos cinco anos subiram para 2,2%, de 2,1%, seu nível mais alto desde agosto de 2022.

No entanto, as expectativas para os próximos três anos permaneceram em 2,5%, informou o BCE com base em uma pesquisa com 19.000 adultos em 11 países da zona do euro.

O BCE cortou as taxas de juros em 2 pontos percentuais no ano até junho, mas tem decidido pela manutenção desde então, argumentando que a inflação está agora em sua meta de 2% e que não há urgência em ajustar mais os juros.

Ainda assim, há um debate latente por trás de uma perspectiva aparentemente benigna. Algumas autoridades temem que o crescimento fraco e o euro forte arrastem a inflação persistentemente para abaixo da meta, tornando necessário um novo corte nos juros.

Outros, por sua vez, argumentam que os gastos fiscais da Alemanha e as persistentes pressões internas sobre os preços continuarão alimentando a inflação, de modo que não seria necessário mais apoio para uma economia que já está crescendo em seu potencial.

Os consumidores também aumentaram suas expectativas de crescimento da renda nominal para os próximos 12 meses, de 0,9% para 1,1%, mas mantiveram suas perspectivas de crescimento dos gastos e observaram um ligeiro aumento no desemprego.

(Reportagem de Balazs Koranyi)