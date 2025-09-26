Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

São Paulo, 26 - O valor de referência projetado para o leite no Rio Grande do Sul em setembro é de R$ 2,3149 o litro, 2,37% abaixo do estimado no mês de agosto (R$ 2,3712). O dado foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 26, durante reunião do Conseleite. O colegiado também divulgou o valor consolidado de agosto, que fechou em R$ 2,3861, 2,97% abaixo do valor final de julho (R$ 2,4592). Em nota, o coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, lembra que os dados reproduzem o mercado dos primeiros 20 dias do mês de setembro e consideram informações fornecidas pelas indústrias.