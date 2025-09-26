Topo

Notícias

Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

26/09/2025 16h33

São Paulo, 26 - O valor de referência projetado para o leite no Rio Grande do Sul em setembro é de R$ 2,3149 o litro, 2,37% abaixo do estimado no mês de agosto (R$ 2,3712). O dado foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 26, durante reunião do Conseleite. O colegiado também divulgou o valor consolidado de agosto, que fechou em R$ 2,3861, 2,97% abaixo do valor final de julho (R$ 2,4592). Em nota, o coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, lembra que os dados reproduzem o mercado dos primeiros 20 dias do mês de setembro e consideram informações fornecidas pelas indústrias.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir

Artistas participaram de ato político sem receber dinheiro público

Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

Como achar focos e ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa

Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

Filhos de Fux não foram indicados ou advogam para família Bolsonaro

Conab promove leilões de Pepro e PEP para feijão na quarta e na quinta-feira

Funcionária de creche no Reino Unido é condenada por agressões 'sádicas' a 21 bebês

Em fala boicotada na ONU, Netanyahu descarta criação de Estado palestino

Fazendeiros do Panamá adaptam suas fazendas para proteger onças-pintadas

Nunes diz que maioria do MDB quer apoiar oposição a Lula e que Tarcísio tem 'maior simpatia'