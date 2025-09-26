Topo

Notícias

Confiança da indústria do Brasil tem leve avanço em setembro após 3 quedas, diz FGV

26/09/2025 08h23

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança da indústria no Brasil apresentou ligeiro avanço em setembro, interrompendo três meses seguidos de quedas, com a melhora das avaliações sobre o momento atual compensando o pessimismo com o futuro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 0,1 ponto em setembro na comparação com o mês anterior, para 90,5 pontos, de acordo com os dados da FGV.

O Índice de Situação Atual (ISA), que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, teve alta de 1,6 ponto e foi a 95,0 pontos.

"A melhora das avaliações sobre o momento atual dos negócios possui característica compensatória após o resultado mais fraco no mês passado, enquanto os estoques continuam em patamar acima do desejável na grande maioria dos segmentos", explicou Stéfano Pacini, economista do FGV IBRE.

O Índice de Expectativas (IE), indicador da percepção sobre os próximos meses, recuou 1,5 ponto, para 86,1 pontos, pior resultado desde junho de 2020 (75,8 pontos).

"Quanto ao futuro, o sentimento de pessimismo é notado em todas as categorias de uso. O resultado da sondagem está em linha com a complexidade do ambiente macroeconômico para o setor industrial. Neste segundo semestre, os empresários indicam desaceleração da atividade econômica, resultado de um ambiente de contração da política monetária e de aumento da incerteza, amplificada pelas questões externas envolvendo EUA e Brasil", completou Pacini.

Na véspera, o Banco Central piorou sua projeção de crescimento econômico em 2025 a 2,0%, ante patamar de 2,1% apontado em junho. Depois de manter a taxa básica de juros Selic em 15%, o BC afirmou que, após avaliar os efeitos acumulados do choque de juros, entrou agora em um novo estágio da política monetária que prevê taxa Selic inalterada por longo período para buscar a meta de inflação.

(Por Camila Moreira)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Em Deir al-Balah, área para refugiados em Gaza, milhares de pessoas dividem dois banheiros

Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Primavera gelada: nova frente fria derruba temperatura em 5 estados

Alemanha aprova declarações de Trump contra anexação da Cisjordânia por Israel

Netanyahu chega aos EUA sob protestos após desviar de espaço aéreo francês com avião oficial

Tribunal britânico anula acusação por terrorismo contra cantor do Kneecap

Após alerta de Trump, Netanyahu se prepara para discursar na ONU

Papa Leão nomeia bispo italiano para liderar poderoso escritório do Vaticano

Brasil ganha dois prêmios no Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz

Ali Akbar, o último vendedor de jornais de rua de Paris

UE e Japão expressam confiança em tarifas limitadas dos EUA sobre medicamentos