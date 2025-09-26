Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores com carteira assinada agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro do programa chamado Crédito do Trabalhador.

Como funciona o empréstimo com uso do FGTS?

Funcionários contratados sob regime CLT podem recorrer a essa modalidade, criada pelo governo federal como uma nova alternativa de acesso a crédito. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em bancos e instituições financeiras habilitadas.

O interessado informa o valor desejado e recebe diferentes propostas no sistema — em um modelo semelhante a um leilão — permitindo escolher a oferta mais adequada em relação a juros e prazos de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, esse formato possibilita taxas menores que as aplicadas em consignados convencionais. Após a contratação, o acompanhamento pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É permitido comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de desligamento, a multa rescisória (100%) pode ser usada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato vigente.

A administração do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir diretrizes e estabelecer limites de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos consignados em folha pode migrar para essa nova linha. O objetivo principal é reduzir o risco de superendividamento.

Essa opção pode ser interessante para pagar dívidas com juros altos, como as do rotativo do cartão de crédito. Conforme explica Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é útil para quitar pendências no cheque especial ou em empréstimos do tipo CDC. "Em situações de imprevistos e falta de reserva financeira, essa linha costuma ser mais indicada que outras do mercado", destaca.

Por outro lado, aposentados que continuam trabalhando e já utilizam o consignado do INSS não são o público mais adequado. "Nesse caso, o consignado da aposentadoria é mais vantajoso, pois apresenta juros mais baixos do que o voltado ao CLT", aconselha a especialista.

Antes de fechar negócio, é fundamental avaliar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia alerta: "Não assuma parcelas que comprometam demais o orçamento. Esse crédito pode ser positivo para a compra de um imóvel, mas não compensa se for apenas para bancar despesas cotidianas".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o app, é necessário ter uma conta ativa no Gov.br. O procedimento é simples:

Acesse o site Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda um questionário com cinco perguntas sobre sua experiência profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deverá ser substituída no primeiro login; Concluído o cadastro, a carteira digital poderá ser acessada no aplicativo (Android e iOS) ou no site https://servicos.mte.gov.br/

.O documento digital é emitido automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão com CPF já possui a versão eletrônica ativa. Aqueles que nunca tiveram emprego formal encontrarão apenas os dados de identificação civil.