Topo

Notícias

Comissão de Agricultura aprova projeto que prioriza alimentos da agricultura familiar ao SUS

Brasília

26/09/2025 18h47

A Comissão de Agricultura do Senado aprovou nesta semana o projeto de lei (PL 3.663/2020) que prevê que o Sistema Único de Saúde (SUS) deve priorizar a compra de alimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal. O projeto, de autoria da Câmara dos Deputados, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, com consequente tramitação no plenário antes de ir para sanção presidencial.

O relator do projeto na Comissão, senador Flávio Arns (PSB-PR), afirmou que haverá efeito positivo da medida para a produção agropecuária, a comercialização e o uso eficiente dos recursos públicos.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Termina boicote contra humorista Jimmy Kimmel

Comissão de Agricultura aprova projeto que prioriza alimentos da agricultura familiar ao SUS

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Petro diz que convocará voluntários na Colômbia para lutar em Gaza

Presidente do Irã diz que país permanecerá no Tratado de Não Proliferação Nuclear

Vaquinha arrecada R$ 100 mil para idoso que ainda trabalhava aos 81 anos

Presidenciável boliviano prevê que Brasil e Argentina tenham sedes antidrogas na Bolívia

Tribunal internacional começa a julgar Brasil por mortes de 96 recém-nascidos em Cabo Frio, RJ

COP30 é instada a vincular justiça climática às reparações por crimes históricos

Bayern goleia Werder Bremen (4-0) e se mantém 100% na Bundesliga

Presidente do Irã diz que país continuará no Tratado de Não Proliferação Nuclear