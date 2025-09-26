PCC é multinacional do crime que exige ação antimáfia, diz professor

O Brasil só vai conseguir controlar o crime organizado com articulação antimáfia, integração das forças de segurança e ações de longo prazo, afirma Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Segundo o especialista, o país vive apenas o começo do combate efetivo às organizações criminosas, que já infiltraram setores da economia e do Estado, exigindo cooperação entre Receita Federal, Ministério Público e polícias para resultados concretos.

Eu acho que a gente está apenas começando, infelizmente. A gente precisa de mais 10, 15, 20 anos de ações como essas, de forma decidida, continuada, para que a gente possa ter um controle mínimo do crime organizado, como você tem em outros países.

Infelizmente, a gente demorou muito para fazer essa asfixia financeira de forma mais contumaz, como a gente está fazendo agora. O que a gente está assistindo agora é apenas, infelizmente, a ponta do iceberg. Tem muito para aparecer. Tem muito setor da economia que está influenciado, que está afetado pelos tentáculos do crime organizado.

É fundamental que a Receita Federal continue nesse caminho, que os órgãos, que o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar ajam integradas, ajam articuladas, sem nenhuma buscar protagonismo, mas para ter o resultado, para que a gente possa enfrentar isso.

São 10, 15, 20 anos aí pela frente de enfrentamento ao crime organizado para que a gente possa ter resultados efetivos e melhoras efetivas. Infelizmente, a gente está apenas começando nessa batalha.

Rafael Alcadipani, professor da FGV

Alcadipani defende a criação de uma autoridade e de uma lei antimáfia, além de separar interesses legítimos das infiltrações criminosas dentro do Estado e das forças de segurança.

Acho que a gente precisa ter uma autoridade antimáfia para articular todos os esforços que a gente tem. Se você for pensar em Nova York, a gente estava falando de um estado americano.

Claro que havia tentáculos em outros lugares, mas a tecnologia não era tão grande, não era tão fácil você estar em outros lugares como a gente tem hoje. Hoje a gente pega o Primeiro Comando da Capital, ele é uma multinacional do crime.

A gente precisa, sim, de uma lei antimáfia e de uma autoridade antimáfia para que a gente possa articular esses esforços e uma legislação mais rígida para fazer isso.

Mas não só a lei. O principal é a articulação de esforços das forças de segurança trabalhando em conjunto como um corpo só para a gente poder fazer esse enfrentamento mais efetivo.

A gente precisa também tirar os tentáculos dessas organizações criminosas do Estado. Hoje, infelizmente, elas estão presentes no Estado, elas estão presentes nas forças de segurança.

Separar esse joio do trigo é fundamental com melhorias institucionais, com melhorias de governança das instituições policiais, das instituições de Estado, para que a gente possa separar essas pessoas e separar o joio do trigo para que a gente possa ter um enfrentamento efetivo ao crime organizado.

Eu acredito que é possível vencer o crime organizado, como os Estados Unidos, venceu ou não, mas conseguiu reduzir muito, como a Itália conseguiu reduzir muito, como a própria Colômbia conseguiu melhorar a sua situação. Mas a gente precisa agir de forma direcionada, todo mundo na mesma direção.

Rafael Alcadipani, professor da FGV

Nesta quinta-feira (25), um empresário de uma rede de postos de combustíveis foram alvos de uma operação contra suspeitos de esquema que envolve lavagem de dinheiro para o PCC no estado de São Paulo.



Os mandados foram cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ligado ao Ministério Público de São Paulo, com o apoio da Polícia Militar e da Receita Federal.

O Poder e Mercado é exibido terças e quintas, às 20h, com apresentação de Raquel Landim. O programa de política e economia chega para conectar os grandes temas do Congresso Nacional a seus impactos no mercado financeiro e no dia a dia das pessoas.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: