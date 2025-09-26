Topo

Notícias

Com US$ 1,1 tri, investimento estrangeiro bate recorde de 46,6% do PIB

26/09/2025 15h20

Aumento da capacidade produtiva

O BC divide os US$ 1,1 trilhão em duas partes: US$ 884,8 bilhões são participação no capital social de empresas, ou seja, sócios; enquanto US$ 256,4 bilhões são operações intercompanhia, isto é, empréstimos entre empresas.

"O mais importante é o caráter tipicamente produtivo desse investimento direto, aumentando capacidade instalada no país, contribuindo para crescimento de produtividade", avalia Rocha.

Apesar do recorde em relação ao PIB, Fernando Rocha esclarece que, em termos absolutos, o estoque de investimento direto no país era maior ao fim de 2023, marcando US$ 1,3 trilhão.

O chefe do Departamento de Estatísticas do BC explica que isso acontece por causa do câmbio.

 "Esses investimentos no Brasil são todos feitos em reais, então a gente apura esses valores, mas depois converte em dólar", detalha.

Segundo Rocha, entre o fim de 2023 e o final de 2024, a taxa de câmbio passou de R$ 4,84 por dólar para R$ 6,19. "Essa depreciação cambial reduziu esse valor de investimento direto, quando a gente expressa em dólares", completa.

Fernando Rocha aponta que os principais países a investirem diretamente no Brasil são Estados Unidos, em primeiro lugar, França, Uruguai, Espanha e Países Baixos.

"A gente tem como principais setores, que somam 40% da posição de investimento, o setor de serviços financeiros, comércio, eletricidade e extração de petróleo", elenca.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Motta diz que Lula está 'caminhando para uma quarta eleição'

Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir

Artistas participaram de ato político sem receber dinheiro público

Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

Como achar focos e ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa

Mendonça vota para manter prisão do 'Careca do INSS' e de Camisotti

Filhos de Fux não foram indicados ou advogam para família Bolsonaro

Conab promove leilões de Pepro e PEP para feijão na quarta e na quinta-feira

Funcionária de creche no Reino Unido é condenada por agressões 'sádicas' a 21 bebês

Em fala boicotada na ONU, Netanyahu descarta criação de Estado palestino

Força Nacional atuará em MT para segurança da aplicação do CNU 2025