Cola criada por chineses promete unir ossos quebrados em três minutos

Cola anunciada na China poderá substituir placas e parafusos metálicos em muitos casos, dizem pesquisadores - Freepik
do UOL

Colaboração para o UOL

26/09/2025 16h13

Pesquisadores da Universidade de Zhejiang, na China, apresentaram uma inovação que pode impactar a ortopedia. Trata-se da Bone 02, uma cola que seria capaz de colar ossos quebrados em apenas três minutos. O anúncio foi feito em coletiva no Hospital Sir Run Run Shaw, ligado à universidade.

O que aconteceu

A inspiração veio das ostras, conhecidas por se fixarem com força em rochas e pilares no mar. Os cientistas analisaram a secreção natural desses moluscos e a reproduziram em laboratório.

A cola é biodegradável: desaparece em cerca de seis meses, acompanhando a cicatrização, dizem os responsáveis. "Bone 02 demonstrou boa segurança e eficácia em mais de 150 pacientes, com todos os indicadores atingindo os padrões pré-definidos", segundo o jornal estatal Science & Technology Daily.

Vantagens para a medicina. Segundo os pesquisadores, o produto pode substituir placas e parafusos metálicos em muitos casos. A aplicação é feita com uma pequena incisão, o que reduz o trauma cirúrgico, o tempo de sala e o risco de infecção.

Análise das etapas clínicas da operação de trituração e colagem óssea 'Bone 02' - Hong Hengfei - Hong Hengfei
Cola serviria para diferentes tipos e tamanhos de fratura, inclusive aquelas em que o osso se parte em vários fragmentos. Um dos casos já tratados foi o de um jovem com fratura grave no punho, que recuperou a função em três meses, relata o Sixth Tone.

Testes e próximos passos

O desenvolvimento começou em 2016. A equipe liderada por Lin Xianfeng e Fan Shunwu realizou mais de 50 variações de fórmula e centenas de testes em animais antes de chegar ao resultado atual.

Em 9 de setembro, pesquisadores realizaram uma demonstração do adesivo ósseo 'Bone 02' no evento de lançamento - Hong Hengfei - Hong Hengfei
O hospital já solicitou patente na China e no sistema internacional PCT (Tratado de Cooperação em matéria de Patentes). A próxima etapa inclui ensaios clínicos para odontologia e coluna vertebral.

Se os resultados forem confirmados em estudos independentes, a Bone 02 pode revolucionar a cirurgia ortopédica. Em vez de reconstruir ossos com metal, médicos poderão literalmente "colar" os fragmentos e deixar que o corpo complete a cura. A descoberta foi descrita pelo Science & Technology Daily como um avanço que "traz uma mudança revolucionária nos tratamentos ortopédicos".

