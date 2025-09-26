Topo

Chuvas trazem rara floração ao Deserto do Atacama, no Chile

26/09/2025 14h41

SANTIAGO (Reuters) - Um raro manto de flores transformou o Deserto do Atacama, no Chile, o mais seco do mundo, e atraiu turistas e cientistas para se maravilharem com a fugaz explosão de cores.

"Quando chove no inverno, temos essa floração de diferentes espécies nativas na primavera", disse Jorge Carabantes, chefe regional de áreas protegidas da Comissão Nacional de Florestas do Chile, ou CONAF, acrescentando que podem aparecer 200 espécies documentadas.

"Elas florescem por um curto período de tempo antes de entrarem em dormência e, em seguida, tudo volta a ser como antes da chuva."

Famílias e visitantes se reuniram no Parque Nacional Llanos de Challe para caminhar entre os campos multicoloridos de flores silvestres com câmeras na mão.

"É lindo, algo que devemos proteger", disse o turista Ronald Lagos. "Estamos muito felizes por estar aqui."

Alan Martinez, um professor, disse que fez a viagem sabendo como a floração é rara: "Não acontece todo ano. Queríamos vivenciá-la nesta temporada".

Imprevisível e efêmera, a floração no Atacama tornou-se tanto uma maravilha natural quanto um lembrete do frágil equilíbrio do deserto.

(Reportagem de Rodrigo Gutierrez)

