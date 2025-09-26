China exigirá licenças de exportação de veículos elétricos para proteger imagem de marcas no exterior

PEQUIM (Reuters) - A China exigirá licenças de exportação para carros elétricos a partir do ano que vem, informou o Ministério do Comércio nesta sexta-feira, em um movimento para reduzir a concorrência desleal e proteger a reputação das marcas automotivas do país no exterior.

Vendedores de carros elétricos deverão seguir as regras que determinam que apenas as montadoras e suas empresas autorizadas solicitem licenças de exportação. Os veículos a gasolina e híbridos já estão sujeitos ao gerenciamento de licenças de acordo com a estrutura atual do regramento.

Wu Songquan, diretor do escritório de pesquisa de políticas do Centro de Pesquisa de Tecnologia Automotiva da China, citou preocupações sobre exportadores não autorizados que enviam veículos elétricos para mercados estrangeiros onde os serviços pós-venda não estão estabelecidos, prejudicando a experiência do usuário e a reputação das marcas chinesas.

Isso também leva a guerras de preços nesses mercados e a lucros reduzidos, acrescentou Wu.

"Assim como as principais marcas internacionais conquistaram a confiança global por meio da alta qualidade, as montadoras chinesas devem estabelecer processos padronizados e alcançar exportações de alta qualidade em suas operações independentes", escreveu Wu em um artigo.

Os governos locais da China apoiaram milhares de comerciantes que surgiram desde 2019 e que enviam carros novos para o exterior como "usados". A prática ajudou a absorver o excesso de oferta de veículos na China e inflou artificialmente as estatísticas do PIB local, informou a Reuters anteriormente.

Zhu Huarong, presidente da montadora estatal chinesa Changan, pediu medidas mais rigorosas contra essas exportações de "carros usados" durante uma conferência automotiva em junho, alertando que a prática poderia "prejudicar enormemente as marcas chinesas" nos mercados estrangeiros.

As exportações de carros elétricos da China totalizaram 1,65 milhão de unidades no ano passado, quase o dobro do número em 2022.