China está confiante em capacidade de sustentar o crescimento econômico, diz premiê

PEQUIM (Reuters) - A China está confiante em sua capacidade de manter o crescimento econômico sustentado e continuar apoiando o desenvolvimento global, disse o primeiro-ministro, Li Qiang, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nesta sexta-feira.

Li criticou medidas unilaterais e protecionistas, como as tarifas, dizendo que elas estão contribuindo para uma desaceleração econômica global.

Ele pediu uma cooperação internacional mais estreita.

Descrevendo a China como um "participante responsável" no enfrentamento dos desafios globais, Li disse que o país continua comprometido com o desenvolvimento verde e de baixo carbono.

