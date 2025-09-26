Topo

Notícias

China está confiante em capacidade de sustentar o crescimento econômico, diz premiê

26/09/2025 13h54

PEQUIM (Reuters) - A China está confiante em sua capacidade de manter o crescimento econômico sustentado e continuar apoiando o desenvolvimento global, disse o primeiro-ministro, Li Qiang, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nesta sexta-feira.

Li criticou medidas unilaterais e protecionistas, como as tarifas, dizendo que elas estão contribuindo para uma desaceleração econômica global.

Ele pediu uma cooperação internacional mais estreita.

Descrevendo a China como um "participante responsável" no enfrentamento dos desafios globais, Li disse que o país continua comprometido com o desenvolvimento verde e de baixo carbono.

(Reportagem de Shi Bu, Yukun Zhang e Ryan Woo)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Famílias alertam que apelo de Netanyahu coloca reféns em Gaza em perigo

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano

Sabino é a 13ª troca de ministros no governo Lula; veja lista

Quem foi Cria, chefe do TCP morto, temido por moradores na Maré