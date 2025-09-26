Topo

Notícias

Chá de pata-de-vaca digere gorduras e tem efeito diurético: veja benefícios

Folha de pata de vaca - Eduardo Knapp/Folhapress
Folha de pata de vaca Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress
do UOL

Colaboração para VivaBem

26/09/2025 14h56Atualizada em 26/09/2025 14h56

A pata-de-vaca, também chamada de unha-de-boi, é uma planta cujas folhas têm formato que lembra a marca da pata dos bovinos, o que explica seus nomes populares.

O chá preparado a partir de suas folhas é bastante consumido e tem sido associado a possíveis efeitos para a saúde, embora ainda sejam necessárias mais pesquisas para confirmar cientificamente esses benefícios.

Entre os compostos presentes, destacam-se os flavonoides, especialmente a kaempferitrina, conhecidos por suas propriedades antioxidantes.

A seguir, confira os possíveis benefícios do chá de pata-de-vaca e suas contraindicações.

1. Possui antioxidantes

Pesquisas laboratoriais sugerem que a pata-de-vaca possui compostos antioxidantes, como flavonoides, que podem reduzir o estresse oxidativo. Portanto, pode prevenir o envelhecimento celular e o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como diabetes.

2. Tem efeito anti-inflamatório

A pata-de-vaca apresenta potencial efeito anti-inflamatório devido à presença de compostos como flavonoides, saponinas, taninos e ácidos fenólicos.

3. Contribui com a saúde cardiovascular

Os efeitos da pata-de-vaca na saúde cardiovascular são indiretos, relacionados principalmente à possível regulação da glicose e do colesterol. A bebida também ajuda no relaxamento dos vasos sanguíneos, o que é benéfico para reduzir problemas de saúde, como AVC (Acidente Vascular Cerebral).

4. Influencia a digestão de gorduras

O chá de pata-de-vaca pode atuar na digestão de gorduras, modulando a absorção e o metabolismo lipídico no organismo. Compostos como flavonoides e saponinas presentes na planta ajudam nesse processo, tornando a digestão de gorduras mais eficiente.

5. Tem efeito diurético

A presença de flavonoides e saponinas na pata-de-vaca pode estimular a eliminação de líquidos e sais minerais. Portanto, contribui para a redução da retenção de líquidos no organismo.

6. Faz bem para os rins

A pata-de-vaca pode proteger os rins, reduzindo o estresse oxidativo e preservando os tecidos renais. Esse efeito está ligado à presença de flavonoides, como a kaempferitrina, além de saponinas, taninos e ácidos fenólicos na planta.

7. Pode controlar a glicemia

A planta pode auxiliar no controle da glicemia devido aos flavonoides presentes em suas folhas, principalmente a kaempferitrina. Esse composto age estimulando as células musculares a absorverem a glicose do sangue, o que pode contribuir para o manejo da diabetes.

O chá de pata-de-vaca emagrece?

Até o momento, não há evidências científicas que demonstrem que o chá de pata-de-vaca ajuda na perda de peso em humanos. No entanto, pode contribuir temporariamente para a redução de peso ao eliminar o excesso de líquidos que causa inchaço.

Quantidade recomendada e como preparar

Não há uma dose oficialmente estabelecida e comprovada por estudos clínicos. Na forma tradicional, a infusão é preparada com cerca de 1 colher de sobremesa de folhas para 150 ml de água.

Contraindicações e efeitos colaterais

O uso da pata-de-vaca não é recomendado para gestantes, lactantes e crianças porque ainda não há estudos suficientes que comprovem sua segurança nesses grupos, podendo haver efeitos adversos.

Pessoas com problemas renais ou que utilizam diuréticos devem ter cautela, já que a planta possui efeito diurético e pode interferir no equilíbrio de líquidos e sais minerais.

Além disso, é fundamental garantir a qualidade do vegetal e a identificação correta da espécie para evitar contaminações ou o uso de plantas erradas e prejudiciais ao organismo.

Fonte: Nathalia Felix, nutróloga e membro da comissão científica da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

PCC usou rede de motéis em SP para lavar dinheiro; veja lista suspeita

Famílias alertam que apelo de Netanyahu coloca reféns em Gaza em perigo

Morre em Cuba Assata Shakur, ativista negra procurada pelo FBI

México propõe à China uma 'mesa de trabalho' sobre tarifas

Suspeito de envolvimento em ataque a escola no Ceará é preso

Promotoria francesa denuncia 'crescimento exponencial' do tráfico de drogas

Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Após acusação do ex-chefe do FBI, Trump espera outras contra seus inimigos

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano

Sabino é a 13ª troca de ministros no governo Lula; veja lista