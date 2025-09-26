Chá de pata-de-vaca digere gorduras e tem efeito diurético: veja benefícios

A pata-de-vaca, também chamada de unha-de-boi, é uma planta cujas folhas têm formato que lembra a marca da pata dos bovinos, o que explica seus nomes populares.

O chá preparado a partir de suas folhas é bastante consumido e tem sido associado a possíveis efeitos para a saúde, embora ainda sejam necessárias mais pesquisas para confirmar cientificamente esses benefícios.

Entre os compostos presentes, destacam-se os flavonoides, especialmente a kaempferitrina, conhecidos por suas propriedades antioxidantes.

A seguir, confira os possíveis benefícios do chá de pata-de-vaca e suas contraindicações.

1. Possui antioxidantes

Pesquisas laboratoriais sugerem que a pata-de-vaca possui compostos antioxidantes, como flavonoides, que podem reduzir o estresse oxidativo. Portanto, pode prevenir o envelhecimento celular e o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como diabetes.

2. Tem efeito anti-inflamatório

A pata-de-vaca apresenta potencial efeito anti-inflamatório devido à presença de compostos como flavonoides, saponinas, taninos e ácidos fenólicos.

3. Contribui com a saúde cardiovascular

Os efeitos da pata-de-vaca na saúde cardiovascular são indiretos, relacionados principalmente à possível regulação da glicose e do colesterol. A bebida também ajuda no relaxamento dos vasos sanguíneos, o que é benéfico para reduzir problemas de saúde, como AVC (Acidente Vascular Cerebral).

4. Influencia a digestão de gorduras

O chá de pata-de-vaca pode atuar na digestão de gorduras, modulando a absorção e o metabolismo lipídico no organismo. Compostos como flavonoides e saponinas presentes na planta ajudam nesse processo, tornando a digestão de gorduras mais eficiente.

5. Tem efeito diurético

A presença de flavonoides e saponinas na pata-de-vaca pode estimular a eliminação de líquidos e sais minerais. Portanto, contribui para a redução da retenção de líquidos no organismo.

6. Faz bem para os rins

A pata-de-vaca pode proteger os rins, reduzindo o estresse oxidativo e preservando os tecidos renais. Esse efeito está ligado à presença de flavonoides, como a kaempferitrina, além de saponinas, taninos e ácidos fenólicos na planta.

7. Pode controlar a glicemia

A planta pode auxiliar no controle da glicemia devido aos flavonoides presentes em suas folhas, principalmente a kaempferitrina. Esse composto age estimulando as células musculares a absorverem a glicose do sangue, o que pode contribuir para o manejo da diabetes.

O chá de pata-de-vaca emagrece?

Até o momento, não há evidências científicas que demonstrem que o chá de pata-de-vaca ajuda na perda de peso em humanos. No entanto, pode contribuir temporariamente para a redução de peso ao eliminar o excesso de líquidos que causa inchaço.

Quantidade recomendada e como preparar

Não há uma dose oficialmente estabelecida e comprovada por estudos clínicos. Na forma tradicional, a infusão é preparada com cerca de 1 colher de sobremesa de folhas para 150 ml de água.

Contraindicações e efeitos colaterais

O uso da pata-de-vaca não é recomendado para gestantes, lactantes e crianças porque ainda não há estudos suficientes que comprovem sua segurança nesses grupos, podendo haver efeitos adversos.

Pessoas com problemas renais ou que utilizam diuréticos devem ter cautela, já que a planta possui efeito diurético e pode interferir no equilíbrio de líquidos e sais minerais.

Além disso, é fundamental garantir a qualidade do vegetal e a identificação correta da espécie para evitar contaminações ou o uso de plantas erradas e prejudiciais ao organismo.

Fonte: Nathalia Felix, nutróloga e membro da comissão científica da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).