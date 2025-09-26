Topo

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

BRASÍLIA

26/09/2025 15h07

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), anunciou nesta sexta-feira, 26, que entregou a carta de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi pressionado pelo União Brasil para deixar o cargo.

Sabino afirmou que permanece no cargo até a próxima semana, a pedido de Lula, para entrega de obras em Belém. Cabe ao presidente assinar a demissão do ministro.

Paraense, Sabino demonstrou interesse em continuar como ministro durante a COP-30. A projeção durante o evento seria uma ativo para o interesse do ministro de disputar o Senado pelo Estado no ano que vem.

"Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão do partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido", disse, em entrevista no Palácio do Planalto.

"A minha vontade clara é continuar o trabalho que a gente vem fazendo. A gente tem um trabalho de diálogo mantido e, hoje, o presidente sinalizou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para gente ver quais serão as cenas dos próximos capítulos", acrescentou.

No último dia 18, o União Brasil aprovou uma resolução exigindo que filiados do partido deixassem o governo Lula em até 24 horas.

Celso Sabino já havia informado na semana passada que se demitiria do cargo, citando a necessidade de se alinhar às determinações do seu partido. Lula, contudo, pediu que o ministro esperasse o retorno dele da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Celso Sabino pede demissão do Ministério do Turismo após pressão do União Brasil

