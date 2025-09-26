Topo

Notícias

Celso Sabino anuncia saída do comando do Ministério do Turismo

26/09/2025 14h28

Questionado sobre a possibilidade de sair do partido para continuar no governo, Sabino disse que "acredita no diálogo" e que "os homens públicos que tem compromisso a nação brasileira vão trabalhar juntos pelo bem do país".

"A minha vontade é clara, é continuar o trabalho que a gente vem fazendo e a gente tem um trabalho de diálogo mantido e hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para que a gente possa ver como vai ser as cenas do próximo capítulo", disse Sabino.

Além do União Brasil, outro partido que deixou o governo foi o PP. O filiado do PP no primeiro escalão do governo é André Fufuca, à frente do Ministério dos Esportes. Ainda não há, no entanto, confirmação sobre uma saída de Fufuca.

*Matéria alterada às 14h55 para correção de informação no último parágrafo. André Fufuca é filiado ao PP, e não ao União Brasil, como informado anteriormente.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Leite diz esperar que Lula 'aproveite' elogio de Trump e abandone 'marketing' da soberania

Márcio Macêdo diz que Lula nunca falou em demissão e reclama de 'cerco político'

Erdogan comemora "progresso significativo" em conversas com Trump

Trump e Melania são flagrados em suposta discussão em helicóptero; veja

Motta diz que Lula está 'caminhando para uma quarta eleição'

"Ameaça real": pescadores venezuelanos criticam destacamento militar dos EUA

Barulho misterioso em cidade da Austrália tem deixado moradores sem dormir

Artistas participaram de ato político sem receber dinheiro público

Conseleite/RS: valor de referência para leite em setembro é de R$ 2,3149 o litro

Conselho de Segurança da ONU rejeita prorrogar prazo para restabelecer sanções ao Irã

Como achar focos e ninhos de escorpião-amarelo e mais 3 tipos na sua casa