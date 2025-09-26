Celso Sabino anuncia saída do comando do Ministério do Turismo

Questionado sobre a possibilidade de sair do partido para continuar no governo, Sabino disse que "acredita no diálogo" e que "os homens públicos que tem compromisso a nação brasileira vão trabalhar juntos pelo bem do país".

"A minha vontade é clara, é continuar o trabalho que a gente vem fazendo e a gente tem um trabalho de diálogo mantido e hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para que a gente possa ver como vai ser as cenas do próximo capítulo", disse Sabino.

Além do União Brasil, outro partido que deixou o governo foi o PP. O filiado do PP no primeiro escalão do governo é André Fufuca, à frente do Ministério dos Esportes. Ainda não há, no entanto, confirmação sobre uma saída de Fufuca.

*Matéria alterada às 14h55 para correção de informação no último parágrafo. André Fufuca é filiado ao PP, e não ao União Brasil, como informado anteriormente.