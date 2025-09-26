Sabino entrega carta de demissão a Lula, mas fica como ministro até viagem

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comunicou sua saída da pasta ao presidente Lula (PT) após acordo feito na semana passada. Ele entregou sua carta de demissão hoje, mas disse que permanecesse no cargo mais uma semana.

O que aconteceu

Sabino diz que Lula fez um pedido para que ele ficasse até viagem a Belém. Segundo o ministro, ele acompanha o presidente na visita às obras da COP30, no Pará, estado do ministro.

De forma confusa, a entrega da carta funciona como uma espécie de aviso prévio. "O presidente pediu que eu acompanhasse nessa missão a cidade de Belém na próxima quinta-feira e assim nós vamos estar. Vou como ministro ainda", explicou o ministro.

Apesar do pedido, Sabino não cravou se jogou a toalha totalmente. "Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui pra vocês e que o presidente também falou e nós vamos continuar o diálogo", explicou o ministro.

Questionado sobre possibilidade de reverter o quadro, ele desconversou. "Eu acredito no diálogo e eu acredito que os homens públicos devem querer o que é melhor pro país", respondeu.

Hoje, entreguei a minha carta de demissão ao presidente. Recebi esse pedido e, assim como o presidente foi muito cortês, confiou em mim, acreditou em mim, uma responsabilidade muito grande e eu estou trabalhando para honrar, eu não poderia negar esse pedido do presidente da República.

Celso Sabino, ao explicar como pediu demissão, mas segue ministro

Vai, não vai

O União Brasil deu um ultimato para que seus filiados antecipassem o desembarque do governo. O limite para entregar os cargos era até o final deste mês. Em caso de resistência, os integrantes da sigla podem ser expulsos.

Sabino passou cerca de 1 hora e meia conversando com Lula antes de ida à ONU, na semana passada. Ele tentou, sem sucesso, reverter a decisão e salvar o cargo para acompanhar a COP30, em novembro, durante conversas com o presidente de seu partido, Antonio Rueda. Apenas conseguiu o aval para que a carta de demissão fosse publicada fora do fim do prazo do ultimato.

Aliados afirmam que Sabino vinha resistindo à pressão. Pressionado há um tempo pela bancada na Câmara dos Deputados e por Rueda, havia uma esperança de que conseguisse levar a situação até o início do ano que vem, quando a descompatibilização é obrigatória para quem quer concorrer a outro cargo.

Sabino quer disputar o Senado e esperava ter o apoio de Lula. Além de também ter como positivo um apoio do presidente nas eleições do ano que vem —mesmo que ele não esteja com o governador Helder Barbalho (MDB), aliado de Lula.

A Federação PP e União Brasil anunciou o desembarque do governo durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal). Além de Sabino, a decisão atinge o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA).

PP não fez nova determinação para Fufuca deixar o cargo. Isso dá mais espaço para que o ministro permaneça na pasta. O chefe da pasta de Esportes tem ignorado o prazo de seu partido e chegou a declarar voto em Lula para 2026 durante um evento no Maranhão.

O presidente Lula com o então ministro Celso Sabino, do Turismo Imagem: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Colocou a culpa no governo

A decisão do União foi influenciada após denúncias contra Rueda. A reportagem do UOL com o ICL (Instituto Conhecimento Liberta) mostra as acusações feitas por um piloto de que o chefe da sigla é dono de aviões operados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Rueda nega a acusação.

Integrantes do União enxergam influência do Planalto nas acusações. Em nota, o partido disse que causa "estranheza que essas inverdades venham a público" poucos dias após o a Federação União Brasil - PP determinar o afastamento de seus filiados dos cargos do governo. O bloco é uma das maiores forças no Congresso.

Tal 'coincidência' reforça a percepção de uso político da estrutura estatal visando desgastar a imagem da nossa principal liderança e, por consequência, enfraquecer o posicionamento de um partido que adotou posição contrária ao atual governo.

Trecho da nota divulgada pelo União Brasil

Sabino deu mais espaço ao centrão no governo

Deputado licenciado, assumiu o Ministério do Turismo em agosto de 2023. A entrada de Sabino no governo marcou a "estreia" das mudanças impostas pelo centrão ao governo federal. O ministro foi indicado pelo União Brasil no lugar de Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que na época sinalizou a saída da sigla, mas ficou no partido.

A entrada de Sabino no governo aconteceu em meio a um esforço para conseguir mais apoio no Congresso, em especial na Câmara dos Deputados. O nome do ministro foi chancelado pelo centrão, com apoio do então presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de quem é aliado.