Vaquinha arrecada R$ 100 mil para idoso que ainda trabalhava aos 81 anos
Um idoso de 81 anos que trabalhava em um Walmart na Virgínia, Estados Unidos, foi surpreendido por uma onda de solidariedade. Uma campanha online arrecadou cerca de R$ 100 mil para que ele pudesse finalmente se aposentar.
O que aconteceu
O personagem da história é Thomas Bradshaw. Veterano das Forças Armadas dos EUA, ele precisou voltar ao mercado de trabalho após usar todas as suas economias no tratamento da esposa, que sofreu quatro ataques cardíacos.
A rotina de Bradshaw chamava atenção. Mesmo com dificuldades de locomoção e apoiado por uma bengala, ele cumpria longos turnos de oito horas na porta do supermercado, conferindo recibos dos clientes.
A iniciativa de ajudar partiu de uma cliente. Sandra Emerson, moradora da região, decidiu criar a campanha no site GoFundMe após se sensibilizar com a situação do idoso, que deveria estar descansando, mas ainda trabalhava diariamente.
A mobilização foi rápida. Em poucos dias, centenas de pessoas contribuíram com doações que ultrapassaram US$ 19 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 100 mil. A meta inicial era bem menor, mas a comoção fez com que o valor arrecadado crescesse muito além do esperado.
A reação da comunidade foi marcada pela emoção. Segundo Emerson, os moradores e frequentadores da loja têm um carinho especial por Bradshaw, sempre descrito como gentil e educado, e queriam garantir que ele pudesse desfrutar de uma aposentadoria tranquila.
O próprio idoso agradeceu. Em uma das atualizações da campanha, Bradshaw disse estar profundamente comovido com o apoio recebido e destacou que nunca imaginou que tantas pessoas se uniriam para ajudá-lo.
A campanha agora segue aberta. Emerson afirma que o objetivo é garantir não apenas o descanso de Bradshaw, mas também uma vida mais digna, sem que ele precise se preocupar com contas médicas ou despesas básicas nos próximos anos.