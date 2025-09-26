Topo

Notícias

Vaquinha arrecada R$ 100 mil para idoso que ainda trabalhava aos 81 anos

Thomas Bradshaw, 81, recebeu uma vaquinha de US$ 19 mil para poder se aposentar - Sandra Emerson/GoFundMe
Thomas Bradshaw, 81, recebeu uma vaquinha de US$ 19 mil para poder se aposentar Imagem: Sandra Emerson/GoFundMe
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 18h22

Um idoso de 81 anos que trabalhava em um Walmart na Virgínia, Estados Unidos, foi surpreendido por uma onda de solidariedade. Uma campanha online arrecadou cerca de R$ 100 mil para que ele pudesse finalmente se aposentar.

O que aconteceu

O personagem da história é Thomas Bradshaw. Veterano das Forças Armadas dos EUA, ele precisou voltar ao mercado de trabalho após usar todas as suas economias no tratamento da esposa, que sofreu quatro ataques cardíacos.

A rotina de Bradshaw chamava atenção. Mesmo com dificuldades de locomoção e apoiado por uma bengala, ele cumpria longos turnos de oito horas na porta do supermercado, conferindo recibos dos clientes.

A iniciativa de ajudar partiu de uma cliente. Sandra Emerson, moradora da região, decidiu criar a campanha no site GoFundMe após se sensibilizar com a situação do idoso, que deveria estar descansando, mas ainda trabalhava diariamente.

sandra thomas - Sandra Emerson/GoFundMe - Sandra Emerson/GoFundMe
Sandra Emerson (esq.) criou a vaquinha para Thomas Bradshaw (dir.)
Imagem: Sandra Emerson/GoFundMe

A mobilização foi rápida. Em poucos dias, centenas de pessoas contribuíram com doações que ultrapassaram US$ 19 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 100 mil. A meta inicial era bem menor, mas a comoção fez com que o valor arrecadado crescesse muito além do esperado.

A reação da comunidade foi marcada pela emoção. Segundo Emerson, os moradores e frequentadores da loja têm um carinho especial por Bradshaw, sempre descrito como gentil e educado, e queriam garantir que ele pudesse desfrutar de uma aposentadoria tranquila.

O próprio idoso agradeceu. Em uma das atualizações da campanha, Bradshaw disse estar profundamente comovido com o apoio recebido e destacou que nunca imaginou que tantas pessoas se uniriam para ajudá-lo.

A campanha agora segue aberta. Emerson afirma que o objetivo é garantir não apenas o descanso de Bradshaw, mas também uma vida mais digna, sem que ele precise se preocupar com contas médicas ou despesas básicas nos próximos anos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Petro diz que convocará voluntários na Colômbia para lutar em Gaza

Presidente do Irã diz que país permanecerá no Tratado de Não Proliferação Nuclear

Vaquinha arrecada R$ 100 mil para idoso que ainda trabalhava aos 81 anos

Presidenciável boliviano prevê que Brasil e Argentina tenham sedes antidrogas na Bolívia

Tribunal internacional começa a julgar Brasil por mortes de 96 recém-nascidos em Cabo Frio, RJ

COP30 é instada a vincular justiça climática às reparações por crimes históricos

Presidente do Irã diz que apoiará qualquer acordo de cessar-fogo em Gaza

Bayern goleia Werder Bremen (4-0) e se mantém 100% na Bundesliga

Presidente do Irã diz que país continuará no Tratado de Não Proliferação Nuclear

Milan-Napoli tem duelo entre veteranos Modric e De Bruyne

Venezuela mantém mobilização diante de 'ameaça' dos EUA