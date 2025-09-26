Topo

Notícias

'A vida presta': combo de 3 camisetas com estampas divertidas sai a R$ 120

Camisetas Chico Rei estão com condições especiais de compra - Divulgação
Camisetas Chico Rei estão com condições especiais de compra Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

26/09/2025 11h06

Você gosta de camisetas com estampas diferentes e divertidas ou gostaria de presentear alguém que curte esse estilo? A marca Chico Rei está com condições especiais e descontos interessantes para você economizar na hora de comprar.

Na compra de um combo com três camisetas (itens selecionados), cada uma sai por R$ 39,96, totalizando R$ 119,90. Além disso, nas compras acima de R$ 150, você pode usar o cupom exclusivo "15UOL" para ter R$ 15 de desconto. Para conseguir a oferta, basta inserir o cupom após adicionar os produtos à sacola, no campo "Cupom/Vale-presente".

Na seleção de itens em promoção da loja há opções masculinas e femininas da mesma estampa. Interessou? Confira a seguir algumas camisetas que o Guia de Compras UOL escolheu:

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de medicamento contra câncer e anestésico

'Nosso rumo é com Tarcísio, ou Ratinho Jr ou Leite', diz Kassab sobre 2026

Agricultores franceses pressionam Macron contra acordo que favorece carne e açúcar do Mercosul

Netanyahu endurece na ONU; sanções ao Irã à vista

Adolescente forjou denúncia de estupro coletivo por vingança, diz polícia

Menina de 14 anos morre após cirurgias plásticas sem consentimento do pai

Suspeita de matar turista com 'Boa Noite, Cinderela' é condenada no Rio

Dia decisivo na ONU: Irã evitará reimposição de sanções?

Câmara: quem é Delegado Marcelo Freitas, relator do caso Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

Boicote de delegados da ONU a Netanyahu evidencia 'isolamento' de Israel, diz Hamas

Ataque a escola de Sobral: suspeitos são identificados, mas estão foragidos