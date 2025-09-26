'A vida presta': combo de 3 camisetas com estampas divertidas sai a R$ 120

Você gosta de camisetas com estampas diferentes e divertidas ou gostaria de presentear alguém que curte esse estilo? A marca Chico Rei está com condições especiais e descontos interessantes para você economizar na hora de comprar.

Na compra de um combo com três camisetas (itens selecionados), cada uma sai por R$ 39,96, totalizando R$ 119,90. Além disso, nas compras acima de R$ 150, você pode usar o cupom exclusivo "15UOL" para ter R$ 15 de desconto. Para conseguir a oferta, basta inserir o cupom após adicionar os produtos à sacola, no campo "Cupom/Vale-presente".

Na seleção de itens em promoção da loja há opções masculinas e femininas da mesma estampa. Interessou? Confira a seguir algumas camisetas que o Guia de Compras UOL escolheu:

