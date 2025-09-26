Topo

Notícias

ByteDance deverá manter papel importante no novo TikTok dos EUA, dizem fontes

26/09/2025 14h33

(Reuters) - A ByteDance, proprietária do TikTok na China, manterá a propriedade das operações comerciais do TikTok nos EUA e cederá o controle dos dados, do conteúdo e do algoritmo do aplicativo para a recém-formada joint venture, disseram três fontes familiarizadas com o assunto.

O papel maior do que o esperado da ByteDance na nova entidade TikTok mostra o envolvimento contínuo e significativo da gigante global de tecnologia com sede na China.

Na quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto declarando um plano para vender as operações da empresa chinesa TikTok nos EUA para um consórcio de investidores que inclui a Oracle, Silver Lake e outros para atender aos requisitos de segurança nacional.

Os detalhes sobre a estrutura de propriedade em discussão podem levantar questões no Congresso e entre os críticos sobre se o acordo aprovado por Trump representa uma alienação qualificada de todos os ativos da TikTok nos EUA, conforme exigido por uma lei de 2024, que exigia que a ByteDance alienasse suas operações nos EUA ou enfrentasse uma proibição.

Nesta sexta-feira, depois de uma reportagem da Reuters, o presidente do Comitê Seleto da Câmara sobre a China, John Moolenaar, um republicano, disse que conduzirá uma supervisão completa sobre o acordo, acrescentando que o acordo deve "impedir laços operacionais entre a nova entidade e a ByteDance".

"A lei também estabeleceu limites firmes que proíbem a cooperação entre a ByteDance e qualquer possível sucessor do TikTok no importantíssimo algoritmo de recomendação", disse Moolenaar.

A estrutura ainda está em discussão e pode mudar, disseram essas fontes.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário. A ByteDance não respondeu a um pedido de comentário após o horário comercial da Ásia e o TikTok nos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As fontes disseram que o novo TikTok dos EUA seria dividido em duas empresas. A joint venture que foi anunciada por Trump servirá como operações de back-end para a empresa dos EUA e lidará com dados e algoritmos de usuários dos EUA. Espera-se que a ByteDance seja o maior acionista minoritário da joint venture, disseram as fontes.

Uma divisão separada que continuará a ser de propriedade integral da ByteDance controlará as operações comerciais geradoras de receita, como comércio eletrônico e publicidade, disseram essas fontes.

A nova empresa dos EUA será avaliada em cerca de US$14 bilhões, disse o vice-presidente JD Vance.

Reportagens da mídia chinesa publicadas nesta sexta-feira descreveram uma estrutura em duas partes, na qual a ByteDance continuará a ser proprietária da parte do TikTok U.S. que será responsável pelo comércio eletrônico, operações de marca e interconexão com operações internacionais, enquanto uma nova joint venture separada lidará com os dados do usuário e o algoritmo. As reportagens dos veículos de mídia chineses LatePost e Caixin foram retiradas do ar ainda nesta sexta-feira.

Salvar o TikTok nos EUA é importante para Trump. Ele fala sobre o TikTok com frequência e como ele o ajudou a alcançar os jovens eleitores. Ele creditou ao TikTok, que tem 170 milhões de usuários nos EUA, o fato de tê-lo ajudado a vencer a reeleição no ano passado, e tem 15 milhões de seguidores em sua conta pessoal do TikTok. A Casa Branca também lançou uma conta oficial no TikTok no mês passado.

(Reportagem da Redação da Reuters)

