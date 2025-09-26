Topo

Notícias

Braskem contrata assessores para avaliar alternativas

26/09/2025 07h57

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem anunciou nesta sexta-feira que contratou assessores financeiros e jurídicos para avaliar opções para sua estrutura de capital, em um momento de ciclo de baixa do mercado global petroquímico que ainda deve perdurar por vários anos, segundo avaliações da própria companhia.

"A Braskem...contratou assessores financeiro e jurídicos para auxiliar a companhia na elaboração de um diagnóstico de alternativas econômico-financeiras para otimizar a sua estrutura de capital", afirmou a empresa sem dar qualquer detalhe.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Polícia indicia homem que abusou de enteada por 22 anos e teve filhos

Belarus diz que pode fornecer energia nuclear para partes da Ucrânia controladas pela Rússia

Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Trump anuncia tarifas de importação de 100% sobre remédios, caminhões e móveis

Qual o repertório e a bagagem cultural para redação do Enem e vestibular? Estudantes respondem

Marquinhos, capitão do PSG, permanecerá afastado dos gramados por várias semanas

Rumo à COP30: Corrêa do Lago fala em ponto de virada e anuncia acesso digital global

TJ-SP mantém afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo

Reino Unido criará documento de identidade digital para combater imigração ilegal

Trump nomeia aliados para operar TikTok nos EUA; ByteDance controlará 20%

Crítico de Trump, ex-diretor do FBI é indiciado nos EUA