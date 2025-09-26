Braskem contrata assessores para avaliar alternativas

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem anunciou nesta sexta-feira que contratou assessores financeiros e jurídicos para avaliar opções para sua estrutura de capital, em um momento de ciclo de baixa do mercado global petroquímico que ainda deve perdurar por vários anos, segundo avaliações da própria companhia.

"A Braskem...contratou assessores financeiro e jurídicos para auxiliar a companhia na elaboração de um diagnóstico de alternativas econômico-financeiras para otimizar a sua estrutura de capital", afirmou a empresa sem dar qualquer detalhe.

(Por Alberto Alerigi Jr.)