Braskem contrata assessores financeiros para ter alternativas para sua estrutura de capital

26/09/2025 11h18

A Braskem anunciou nesta sexta-feira, 26, que contratou assessores financeiro e jurídicos para auxiliar a companhia na elaboração de um diagnóstico de alternativas econômico financeiras para otimizar a sua estrutura de capital.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Braskem ressaltou que segue com foco na implementação de iniciativas de transformação para mitigar os relevantes impactos decorrentes do prolongado ciclo de baixa de toda a indústria e para o fortalecimento da competitividade da indústria química brasileira.

