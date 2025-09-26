Topo

Brasil registra déficit em conta corrente menor do que o esperado em agosto

26/09/2025 08h43

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou déficit em transações correntes menor do que o esperado em agosto, com os investimentos diretos no país superando as expectativas, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira.

No mês, o déficit em transações correntes totalizou US$4,669 bilhões, contra saldo negativo de US$7,150 bilhões em agosto de 2024 e expectativa em pesquisa da Reuters de rombo de US$5,5 bilhões.

Com isso, o déficit acumulado em 12 meses totalizou em agosto o equivalente a 3,51% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central.

No mês, os investimentos diretos no país alcançaram US$7,989 bilhões, acima dos US$6,15 bilhões projetados na pesquisa e contra US$8,198 bilhões em agosto do ano passado.

Em agosto, a conta de renda primária apresentou déficit de US$6,343 bilhões, ante rombo de US$5,964 bilhões no mesmo período do ano anterior.

A balança comercial, por sua vez, teve superávit de US$5,466 bilhões, contra US$3,718 bilhões no mesmo mês de 2024.

Já o rombo na conta de serviços ficou em US$4,189 bilhões, contra déficit de US$5,253 bilhões em agosto do ano anterior.

(Por Camila Moreira)

