Bowman diz que são necessários cortes decisivos nos juros do Fed para compensar riscos do mercado de trabalho

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A vice-chair de supervisão do Federal Reserve, Michelle Bowman, reiterou nesta sexta-feira que acredita que são necessários cortes decisivos na taxa de juros para evitar problemas crescentes no mercado de trabalho.

"Dados recentes mostram um mercado de trabalho materialmente mais frágil, juntamente com a inflação que, excluindo as tarifas, continuou a pairar não muito acima de nossa meta", disse Bowman no texto de um discurso a ser proferido em uma reunião do Forecasters Club de Nova York.

Citando dados de vários meses que mostram problemas crescentes no mercado de trabalho, Bowman disse que é hora de o Comitê Federal de Mercado Aberto, que estabelece os juros, "agir de forma decisiva e proativa para lidar com a diminuição do dinamismo do mercado de trabalho e os sinais emergentes de fragilidade."

Ela disse que "corremos o sério risco de já estarmos atrasados na abordagem da deterioração das condições do mercado de trabalho" e observou que "se essas condições continuarem, estou preocupada que precisaremos ajustar a política monetária em um ritmo mais rápido e em um grau maior daqui para frente."

Em seu discurso, Bowman afastou os temores de que as tarifas comerciais do presidente norte-americano, Donald Trump, estejam encaminhadas para criar um problema persistente de inflação. Ela disse que quando as tarifas são retiradas da equação, as pressões sobre os preços "continuam a pairar não muito acima de nossa meta."

E, embora a inflação ainda esteja acima da meta de 2%, a política monetária do Fed deve "se concentrar no lado do mandato que está mostrando sinais de deterioração ou fragilidade", e, neste momento, isso significa agir para apoiar o mercado de trabalho, disse a autoridade.

Bowman também abordou a situação da contínua contração dos títulos detidos pelo Fed e disse que sua "preferência é manter o menor balanço patrimonial possível, com saldos de reservas em um nível mais próximo da escassez do que da amplitude."

Reduzir o balanço patrimonial o máximo possível agora dá ao Fed flexibilidade para reagir a problemas futuros, se necessário, disse. Bowman também destacou que gostaria que todo o balanço patrimonial composto inteiramente por Treasuries inclinado para títulos com prazos mais curtos, e observou que o Fed, se necessário, pode reorientar seu balanço para títulos para prazos mais longos, sem aumentar seu tamanho total.