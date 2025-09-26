Topo

Sakamoto: Boulos deve ficar até o fim como ministro e não sair candidato

Do UOL, em São Paulo

26/09/2025 18h14

Guilherme Boulos (PSOL-SP) pode fortalecer a articulação popular do governo Lula, mas, se for nomeado ministro, deve permanecer até o fim do mandato e não se lançar candidato em 2026, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição.

Boulos é reconhecido pela ligação com movimentos sociais e por seu papel em protestos recentes contra a PEC da Blindagem e o projeto de anistia. Sua permanência em eventual ministério é vista como estratégica para garantir estabilidade e mobilização popular rumo a 2026.

Não tenha dúvida nenhuma que uma figura importantíssima nesse processo de mobilização ainda é o Boulos. Essa conexão e esse diálogo dele com os movimentos sociais são fortes. Lula sabe disso e que vai precisar desses movimentos para a eleição de 2026.

Muitos desses movimentos ficaram bastante chateados com o governo em vários sentidos: ou não avançou com a reforma agrária e urbana, ou deixou a desejar na questão ambiental e no combate à exploração do trabalho. Há várias lacunas, tudo por conta de uma tentativa de dar uma resposta para setores que não funcionavam. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressalta que a aproximação do governo com movimentos sociais enfrenta cobranças por avanços em áreas como reforma agrária e combate à exploração do trabalho. Ele comenta ainda a expectativa sobre o futuro político de Boulos.

A última hora vai se aproximando e se torna necessário fazer substituições. É questão de tempo para Boulos se tornar ministro. Com isso, há uma chance grande de que continue até o final, o que significa não ser lançado para nenhum cargo, nem Senado, nem Câmara, e que Boulos fique até o final como ministro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

