Bolsa Família de outubro de 2025: veja calendário de pagamentos

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm calendário definido, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma de pagamentos segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

As parcelas costumam ser liberadas nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção é dezembro, quando o calendário é antecipado para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas do Bolsa Família em outubro

Final do NIS 1: 20/10

Final do NIS 2: 21/10

Final do NIS 3: 22/10

Final do NIS 4: 23/10

Final do NIS 5: 24/10

Final do NIS 6: 27/10

Final do NIS 7: 28/10

Final do NIS 8: 29/10

Final do NIS 9: 30/10

Final do NIS 0: 31/10

Calendários seguintes

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para garantir renda mínima de R$ 600 por domicílio;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, válido desde setembro.

Critérios para seguir recebendo o Bolsa Família

Os inscritos precisam manter algumas condições ligadas à saúde e à educação, como:

assegurar matrícula e presença escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar crescimento e nutrição de crianças com menos de 7 anos;

manter a vacinação atualizada, conforme o calendário do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas exigências — como faltas não justificadas na escola ou vacinas atrasadas — pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental manter todas as obrigações em dia para evitar bloqueios nos repasses.