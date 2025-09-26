Topo

Notícias

Netanyahu é vaiado antes de discurso na ONU; delegações deixam plenário

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante discurso esvaziado na ONU - Reprodução/ONU
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante discurso esvaziado na ONU Imagem: Reprodução/ONU
do UOL

Colaboração para o UOL*, de São Paulo

26/09/2025 10h13

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encontrou uma plateia esvaziada ao discursar hoje na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O que aconteceu

Netanyahu foi vaiado pelos poucos presentes ao subir na tribuna. Assim que seu nome foi anunciado, várias delegações começaram a deixar o plenário. Antes do início do discurso, diplomatas usavam lenço palestino na plateia.

Israel ficou diplomaticamente isolado por causa de seu cerco militar a Gaza. As forças israelenses avançaram ainda mais profundamente na Cidade de Gaza ontem, enquanto Netanyahu se dirigia a Nova York para discursar.

Tanques entraram na capital da região palestina como parte da ofensiva para destruir o Hamas. O primeiro-ministro israelense diz que a capital da Faixa de Gaza é o último bastião do grupo armado, mas centenas de milhares de civis permanecem lá e estão sendo atropelados pelas tropas.

Só hoje, 47 palestinos foram mortos em ataques israelenses à região. Do total, 28 estavam na capital quando foram atingidas. A informação é da emissora qatari Al Jazeera, com base em fontes médicas.

Netanyahu mantém apoio dos EUA mesmo em meio à ofensiva. A expectativa é de que ele se encontre com o presidente norte-americano, Donald Trump, a portas fechadas hoje. A reunião vai acontecer em Washington D.C., a 370 quilômetros de Nova York, no fim do dia.

Por outro lado, reunião voltada à solução de dois Estados - que prevê o reconhecimento de um Estado palestino e outro israelense - foi feita na segunda-feira, um dia antes da abertura da Assembleia Geral. Dias antes e durante o encontro, países como França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Portugal e Bélgica reconheceram a Palestina como Estado. Eles se juntaram à Espanha, Irlanda, Noruega e Eslovênia, que acenaram a favor dos palestinos no ano passado. Veja aqui a lista de países que reconhecem o Estado da Palestina.

Premiê israelense afirma que "não haverá um Estado palestino". Ele ressaltou sua oposição à criação de um Estado palestino durante o discurso de hoje.

Voo que levou Netanyahu aos EUA desviou de países europeus, onde ele é alvo de ordem de prisão. O pedido de prisão foi emitido pelo Tribunal Penal Internacional com base em acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Netanyahu versus Lula

Lula ONU - Reprodução/ONU - Reprodução/ONU
23.set.2025 - Discurso do presidente Lula durante a Assembleia Geral da ONU
Imagem: Reprodução/ONU

Em comparação, discurso de Lula, na última terça-feira, lotou a plenária. Vale citar que, além de não ser alvo de boicote, o chefe do Executivo brasileiro abriu o evento.

Brasil está entre países que boicotaram Israel. Representantes diplomáticos brasileiros e outras autoridades deixaram a plenária da ONU antes da fala de Netanyahu.

*Com informações de AFP e Reuters.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Cortes da ONU para 2026 poupam principalmente sua elite, mostra projeto de orçamento

Netanyahu usa broche na ONU com QR Code para imagens do 7 de outubro

Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

Netanyahu relembra ataque de 7 de outubro em discurso na ONU

Netanyahu rejeita na ONU acusações de "genocídio" em Gaza e denuncia "mentiras antissemitas"

Com sala esvaziada na ONU, Netanyahu promete 'terminar serviço' em Gaza

Transmitido ao vivo, crime brutal contra 3 jovens choca Argentina e teria ligação direta com narcotráfico

Filipinas: depois de supertufão, tempestade força deslocamento de 400 mil pessoas e provoca 3 mortes

Defesa Civil de Gaza reporta 22 mortos em ataques israelenses antes do discurso de Netanyahu na ONU

Argentina retoma aplicação de retenciones sobre grãos e carnes após atingir cota

Brasil e outros países deixam plenário da ONU em boicote a Netanyahu