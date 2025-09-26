Topo

Belarus diz que pode fornecer energia nuclear para partes da Ucrânia controladas pela Rússia

26/09/2025 07h55

MOSCOU (Reuters) - Belarus está propondo a construção de uma usina nuclear no leste do país que poderia fornecer eletricidade para as partes da Ucrânia controladas pela Rússia, disse o presidente Alexander Lukashenko na sexta-feira.

Lukashenko apresentou a ideia ao presidente russo, Vladimir Putin, em conversas no Kremlin, em Moscou.

"Se uma decisão for tomada, começaremos imediatamente a construir uma nova unidade de energia ou uma nova estação se houver necessidade (de eletricidade) no oeste da Rússia e nas regiões libertadas", disse Lukashenko, empregando a linguagem que Moscou usa para descrever o território ucraniano capturado pela Rússia.

A oferta destacou os laços estreitos entre Putin e Lukashenko, mesmo quando o presidente dos EUA, Donald Trump, segue uma estratégia de oferecer incentivos ao líder bielorrusso para libertar prisioneiros políticos e melhorar as relações com o Ocidente.

Putin respondeu que "o financiamento não é um problema. Se houver um consumidor que consuma eletricidade e pague a tarifa exigida, não há problema algum."

Belarus é um aliado próximo de Moscou e tem apoiado a guerra na Ucrânia, inclusive permitindo que as tropas de Putin usassem seu território para entrar na Ucrânia em 2022. Putin se reúne com Lukashenko com mais frequência do que com qualquer outro líder estrangeiro.

(Reportagem da Reuters)

