Topo

Notícias

BC revisa déficit do setor externo de 2024, de US$ 57,9 bi para US$ 66,2 bi

Brasília

26/09/2025 10h25

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira, 26, uma revisão das estatísticas do setor externo. O déficit em transações correntes do ano passado passou de US$ 57,9 bilhões para US$ 66,2 bilhões, ou de 2,66% para 3,04% do Produto Interno Bruto (PIB). A entrada líquida de Investimento Direto no País (IDP) foi revista de US$ 71,1 bilhões para US$ 74,1 bilhões (3,3% para 3,4% do PIB).

As revisões decorrem da incorporação de dados do Censo de Capitais Estrangeiros no País, além de novas informações obtidas por meio dos sistemas de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro de Investimento Estrangeiro Direto (SCE-IED) e de Crédito Externo (SCE-Crédito).

Segundo a autoridade monetária, a revisão nos números da conta corrente em 2024 reflete principalmente um maior déficit na renda primária, que passou de US$ 72,1 bilhões para US$ 81,3 bilhões.

A revisão do IDP reflete a incorporação de informações de lucros reinvestidos, além de novas informações sobre operações intercompanhia e em participação no capital liquidadas diretamente no exterior.

2025

O BC também revisou as informações sobre o balanço de pagamentos no acumulado de 2025, até julho.

O déficit em conta corrente no período foi revisto de US$ 40,1 bilhões para US$ 42,1 bilhões, principalmente por causa de um aumento de US$ 2,4 bilhões nas despesas em renda primária.

O IDP passou de US$ 42,1 bilhões para US$ 44,7 bilhões, devido ao aumento nos lucros reinvestidos estimados.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Netanyahu repreende países ocidentais na ONU por reconhecimento de Estado palestino

Apostas e futebol, o tráfico de drogas ameaça o esporte mais popular do Equador

Skatista brasileiro quebra dois recordes mundiais na maior rampa da história

Cortes da ONU para 2026 poupam principalmente sua elite, mostra projeto de orçamento

Netanyahu usa broche na ONU com QR Code que leva a imagens do 7 de outubro

Inflação nos EUA aumentou em agosto para 2,7% na comparação anual

Netanyahu relembra ataque de 7 de outubro em discurso na ONU

Netanyahu rejeita na ONU acusações de "genocídio" em Gaza e denuncia "mentiras antissemitas"

Com sala esvaziada na ONU, Netanyahu diz que 'não acabou' trabalho em Gaza

Transmitido ao vivo, crime brutal contra 3 jovens choca Argentina e teria ligação direta com narcotráfico

Filipinas: depois de supertufão, tempestade força deslocamento de 400 mil pessoas e provoca 3 mortes