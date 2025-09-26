Topo

Notícias

BC olhará efeito das eleições sobre indicadores, mas com foco em fundamentos da economia, diz diretor

26/09/2025 12h12

(Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira que a autarquia vai observar os efeitos do período eleitoral sobre indicadores do país, mas com foco em fundamentos da economia e eventuais impactos sobre projeções e riscos para a inflação.

Em evento virtual do banco Citi, Guillen ressaltou que não há uma ligação direta entre eleições e movimentos da política monetária ou cambial, com esse tipo de acompanhamento sendo feito não apenas durante períodos eleitorais.

"Obviamente, se isso tiver impacto nos preços de mercado, inflação ou moeda, se tem impacto na inflação, então vamos analisar", disse.

"Não é algo com uma conexão direta... Se tiver algum impacto em um preço ou em uma projeção, vamos levar isso em consideração. Mas levamos em consideração assim como levamos tudo em consideração".

Na apresentação, ele reafirmou que a valorização recente do real foi causada em parte pelo diferencial de juros com os Estados Unidos e também acompanha o movimento global do dólar.

O diretor reiterou que o BC só age no câmbio quando detecta disfuncionalidades no mercado.

(Por Bernardo Caram)

