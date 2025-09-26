BC da Argentina impõe novo período de carência para evitar vendas lucrativas de dólares

BUENOS AIRES (Reuters) - O banco central da Argentina informou nesta sexta-feira que restabeleceu um controle cambial para evitar que os operadores explorem uma lacuna entre a taxa de câmbio oficial e os mercados paralelos.

De acordo com a medida, os operadores devem esperar 90 dias entre a compra de dólares pela taxa de câmbio oficial mais baixa e a venda no mercado aberto, informou a autoridade monetária em um comunicado.