Topo

Notícias

BC chinês sinaliza intensificação de ajustes monetários com demanda fraca e cenário externo

São Paulo

26/09/2025 11h45

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) sinalizou que deve intensificar os ajustes de política monetária nos próximos meses, em meio a um ambiente externo "mais complexo e severo" e a desafios domésticos como demanda insuficiente e preços em níveis baixos. Em comunicado após a reunião trimestral de seu Comitê de Política Monetária, o banco central chinês afirmou que seguirá com uma postura "moderadamente acomodatícia", reforçando o papel "anticíclico" de suas medidas.

O PBoC destacou que vai fortalecer a orientação da taxa de juros de política do banco central e aperfeiçoar os mecanismos de formação de juros de mercado, com o objetivo de reduzir custos de financiamento e melhorar a eficiência na transmissão da política monetária.

O texto também informou que o banco vai "prestar atenção às mudanças nos rendimentos de longo prazo do mercado de títulos", avaliando a evolução do setor sob uma ótica "macroprudencial".

Segundo o comunicado, a autoridade monetária pretende aumentar o apoio à estabilização do comércio exterior, em um contexto de maiores barreiras globais e de desaceleração no crescimento das principais economias.

A instituição reiterou ainda que manterá a liquidez "razoavelmente ampla" e orientará os bancos a expandirem o crédito, alinhando a oferta de financiamento ao ritmo da atividade econômica e às metas de preços.

O PBoC acrescentou que seguirá apoiando setores estratégicos, como inovação tecnológica, pequenas e médias empresas e o mercado imobiliário, além de reforçar medidas para garantir estabilidade no câmbio, com a taxa do yuan permanecendo "basicamente estável em nível razoável e equilibrado".

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Irã deixa fotos de crianças mortas na guerra enquanto Netanyahu fala na ONU

Kremlin diz que falar em abater aviões russos é escalada grave das tensões

Trump chama ex-diretor do FBI James Comey de 'policial corrupto'

Jennifer Lawrence critica os EUA e Israel antes de receber o prêmio honorário em San Sebastián

Trump contraria Netanyahu e se diz otimista sobre Gaza: 'Acordo próximo'

Há cuidado para definir, no momento certo, o melhor candidato possível a presidente, diz Kassab

SovEcon corta previsão de exportação de trigo russo e mantém para milho

'Acho que temos um acordo' sobre Gaza, diz Trump

Relator do caso Eduardo já chamou o deputado de 'amigo' e criticou Moraes

Neurociência e IA podem ser 'tutores' dos estudantes na hora de prestar vestibular

Kremlin considera 'perigosa' a ideia de derrubar aviões russos após violações de espaço aéreo da Otan