BC atua no mercado de câmbio apenas quando há disfuncionalidade, repete diretor

São Paulo e Brasília

26/09/2025 13h59

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, repetiu nesta sexta-feira, 26, que a autarquia atua no mercado de câmbio apenas quando este apresenta alguma disfuncionalidade. Ele fez a afirmação durante o seminário virtual "Discussão sobre Política Monetária com o Banco Central do Brasil", organizado pelo Citi, lembrando que esta também foi a direção do pronunciamento feito na quinta-feira, 25, pelo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório de Política Monetária (RPM).

"Acho que o Gabriel mencionou ontem e a nossa opinião continua a ser a de que nós atuamos quando há disfuncionalidades. E nós continuaremos a fazer isso. É assim que nós fazemos coisas", garantiu Guillen nesta sexta-feira.

