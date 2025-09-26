Moto Edge 60 Pro está com R$ 1.549 off em relação ao preço de lançamento

O Moto Edge 60 Pro está com 14% de desconto hoje na Amazon, saindo por R$ 2.749,90. A plataforma oferece ainda 90 dias de Amazon Music grátis incluso.

Para efeito de comparação, o valor de lançamento do modelo, em maio deste ano, foi de R$ 4.299. Na loja oficial da Motorola ele custa hoje R$ 3.499,00 no pagamento parcelado, e R$ 3.149,10 à vista.

O Guia de Compras UOL já testou o modelo há alguns meses, e a seguir você confere o que vale a pena e o que não vale. Entre os destaques, estão a bateria de 6.000 mAh com carregamento ultrarrápido, três câmeras premium da Sony de 50 MP e muita IA embarcada.

O que gostei

Cores diferenciadas. No total, três opções chegaram ao Brasil: Shadow (cinza), Dazzling Blue (azul) —a variante que recebemos para testes— e Sparkling Grape (violeta), todas certificadas pela PANTONE.

Pessoalmente, achei todas as cores belíssimas e chamativas. No aparelho de teste, o acabamento da tampa traseira é com um material inspirado no náilon, que oferece boa pegada e toque confortável. Além disso, a solução pareceu bem mais resistente ao atrito com chaves e objetos pontiagudos do que o revestimento de tecido sintético presente no seu antecessor, o Edge 50 Pro, que riscava com facilidade.

Alta resistência. O Edge 60 Pro entra na categoria de smartphones ultraresistentes em que também existem vários modelos chineses como o Oppo Reno 13 F.

Para isso, ele conta com certificações IP68, IP69 e MIL-STD-810H (militar). Isso significa que ele resiste melhor a poeira, submersão em água doce, jatos d'água de alta pressão e quedas. O mais impressionante é que essa robustez não se percebe ao segurá-lo: ele é extremamente leve (186 g) e fino (8,2 mm de espessura).

Tela de altíssima qualidade. A tela curva com tecnologia pOLED garante um aproveitamento frontal de 92,2% —bem próximo dos 92,5% do Galaxy S25 Ultra. A resolução de 3.120 x 1.440 pixels (1.5K), por sua vez, proporciona imagens nítidas e vivas.

Para jogos, há taxa de atualização de 120 Hz, mas há uma opção no sistema que reduz para 60 Hz automaticamente no uso cotidiano, ajudando a economizar energia. O brilho máximo chega a 4.500 nits, o que facilita o uso mesmo sob luz solar intensa.

Câmeras competentes. O conjunto fotográfico do Edge 60 Pro consiste em: principal com 50 MP + Ultrawide de 50 MP (com função macro) + Telefoto de 10 MP (3x zoom óptico) e frontal com 50 MP. Os retratos têm excelente qualidade, com tons de pele mais naturais graças à certificação PANTONE Validated Colour and Skin Tones.

A detecção de fundo é precisa, exceto na frontal, que ainda falha ao recortar óculos. A ultrawide é outro ponto forte, com boa definição e pouca distorção. Esse mesmo sensor faz ótimas fotos macro.

As câmeras do Edge 60 Pro são bastante competentes Imagem: Diego Sousa / Colaboração para Guia de Compras UOL

Desempenho acima da média. Equipado com o processador MediaTek Dimensity 8350 Extreme e 12 GB de RAM, o Edge 60 Pro roda tudo da Play Store com folga. Testei edição de vídeos no CapCut, redes sociais e jogos como Diablo Immortal e ele não travou em nenhum momento.

O modelo testado veio com 256 GB de armazenamento, mas há uma versão com 512 GB, recomendada para quem grava muitos vídeos, já que o celular não tem entrada para cartão de memória.

Navegação muito completa. A interface Hello UI da Motorola é bem otimizada e com uma fluidez próxima ao que encontramos no sistema puro do Google. Os tradicionais gestos da Moto continuam presentes: agitar o celular para abrir a câmera, balançar para acender a lanterna e dois toques na traseira para acionar um atalho.

As opções de personalização também se destacam, incluindo animações do desbloqueio por digital (sob a tela). E há uma função bem legal chamada Edge Lights, que emite luzes brilhantes nas bordas da tela caso você receba chamadas ou notificações.

Moto AI. O pacote de inteligência artificial da Motorola recebeu vários upgrades e agora conta até com um botão dedicado só para ativar as funções inteligentes do aparelho. Alguns exemplos incluem:

Guarde para Depois: permite fazer prints, tirar fotos, escrever ou falar algo que será lembrado depois. Pedi para o Moto AI me lembrar de comprar 500 g de patinho e ele entendeu direitinho.

Image Studio: cria imagens, figurinhas e avatares com IA generativa. Me diverti bastante, apesar de alguns resultados imperfeitos.

Playlist Studio: gera uma playlist de músicas com base na sua descrição, que precisa ser a mais simples possível para a IA interpretá-la. O único ponto negativo são as playlists estarem disponíveis apenas na Amazon Music, embora a Motorola tenha confirmado que outras plataformas chegariam eventualmente.

Duração de bateria acima da média. Com 6.000 mAh de capacidade, a bateria do Edge 60 Pro é excelente. Num dia de teste, editei bastante vídeo em 4K no CapCut, upei para o YouTube, fiz postagens nas redes sociais, joguei um pouco e ainda fiz algumas fotos, e o celular terminou o dia com uns 40% de carga restantes.

Ou seja, podemos dizer que, com um uso mais moderado, o aparelho deve durar dois dias tranquilamente. Vale lembrar que a autonomia de bateria é algo relativo, podendo mudar dependendo do usuário.

Carregamento ultrarrápido. Apesar de a potência cair para 90 W (antes era 125 W no Edge 50 Pro), a recarga completa leva cerca de 45 minutos e se mantém muito rápida. Agora, há suporte a carregamento sem fio de 15 W e recarga reversa de 5 W para outros aparelhos.

Pontos de atenção

Pós-processamento inconsistente. Em alguns cenários, o software de câmera do aparelho simplesmente se perde na coloração, deixando fundos e pessoas com bastante contraste e nitidez. Mesmo não acontecendo sempre, isso pode incomodar um pouco.

Vídeos deixam a desejar. Ele grava em até 4K a 30 fps com HDR10+, oferecendo boa qualidade e estabilização. Porém, faltam recursos esperados em celulares dessa faixa, como alternância entre câmeras durante a gravação e modo retrato em vídeo —comuns em rivais da Samsung e Apple.

Ou seja, para a criação de conteúdo para a internet, o Edge 60 Pro pode deixar a desejar em relação à falta de funções premium que a gente já encontra no iPhone e nos celulares Galaxy S.

Para quem vale a pena?

O Edge 60 Pro é ideal para quem busca um smartphone bem potente que não abre mão do estilo. É legal ver a Motorola focando cada vez mais em design, produzindo smartphones com personalidade em vez de serem apenas barras retangulares pretas, brancas e cinzas. O modelo supera o antecessor em praticamente todos os aspectos e até se destaca frente a rivais da Samsung em bateria e construção.

