Barroso diz que STF pode reagir a sanções dos EUA após julgamento do golpe

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, indicou nesta manhã que o tribunal deve adotar alguma medida sobre as recentes sanções dos EUA impostas a seus membros apenas após o fim do julgamento da ação por tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

O ministro diz que o STF deve esperar. Ele foi questionado sobre o assunto em conversa com jornalistas nesta manhã. Ele fez referência aos cancelamentos de vistos de oito ministros da corte e também às sanções da Lei Magnitsky, impostas ao ministro Alexandre de Moraes e à sua mulher.

Solução pode ser política. Barroso afirmou que a adoção de alguma medida, seja política ou judicial nos Estados Unidos, pode ocorrer somente após o fim do julgamento da ação por tentativa de golpe, mas indicou que aguarda uma solução política antes de qualquer medida por parte do tribunal.

Ministro afirmou ter se encontrado com Lula ontem. Ele disse que espera que Lula trate do assunto na reunião com Donald Trump, prevista para a próxima semana. Barroso disse que se encontrou rapidamente com o presidente na cerimônia de posse do presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho) e que, mesmo sem ter abordado diretamente o petista, espera que ele trate do assunto."O presidente Lula tem sido muito leal ao Supremo durante todo esse tempo. Eu acho que ele discutiria tanto tarifas quanto sanções", afirmou.

Para o ministro, o presidente estava otimista, mas cauteloso, com a possibilidade de diálogo com o presidente norte-americano. "O presidente me pareceu otimista. Otimista e cauteloso, mas me pareceu otimista, acho que sim. Talvez se tenha aberto uma janela de negociação. E o presidente Lula, se você deixar ele falar, ele é muito convincente."

Questionado sobre o eventual julgamento pelo STF sobre a validade da aplicação da Magnistky no Brasil, Barroso disse esperar que haja uma "desescalada" da crise. "Eu espero desescalar isso em curto tempo e que não seja necessário o pronunciamento do Supremo nessa época. Eu tenho muita esperança de que a gente consiga desescalar isso muito bem."

Na nossa situação pessoal, a minha e o ministro esse supostamente suspenso e da aplicação da Magnitsky ao ministro Alexandre, eu acho que nada foi feito por parte do tribunal E acho que a ideia prevalecente aqui é esperar acabar o julgamento para pensar em qualquer eventual medida, seja política, seja até mesmo judicial.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF, em conversa com jornalistas

Ministro também disse ter ouvido de advogados que seria possível reverter as sanções aos ministros nos Estados Unidos. Na avaliação de Barroso, o ideal seria que as sanções fossem resolvidas politicamente, mas especialistas já indicaram para ele que conseguiriam resolver a situação nos EUA.

Eu acho que ainda tem mais um pouquinho de água para passar embaixo dessa ponte [sobre eventual resposta do STF às sanções]. Eu acho que o ideal seria resolver isso politicamente, mas o que os advogados que eu conversei me dizem é que eles vão conseguir resolver isso internamente. Mas o ideal não é você derrotar o governo do país na sua Justiça, o ideal é você resolver politicamente.

Luís Roberto Barroso, presidente do STF em conversa com jornalistas

Barroso elogiou a atuação da diplomacia brasileira. Mas reconheceu que eles não estão conseguindo atuar devido às "portas fechadas" dos Estados Unidos. O ministro lembrou que sugeriu para Lula, no começo da crise com os EUA, que o governo brasileiro contratasse escritórios de lobby em Washington para lidar com as sanções tarifárias. "Eu disse, lá atrás, há muito tempo, ao presidente, em uma conversa que tivemos, que Washington funciona muito com lobbies."

Barroso encerrou nesta semana sua presidência no STF. O próximo presidente da corte, Edson Fachin, assume na próxima segunda-feira (29). Em conversa com jornalistas nesta manhã, Barroso aproveitou para fazer um balanço de sua gestão e responder sobre alguns dos principais temas envolvendo o tribunal.

Narrativas

Barroso destacou que ele e outros ministros vêm atuando para desconstruir a narrativa sobre o julgamento na imprensa internacional. Ele disse considerar que o governo dos Estados Unidos teria sido convencido da narrativa dos que tentaram o golpe com Bolsonaro e que por isso os ministros também têm feito um esforço de dar entrevistas a veículos estrangeiros.

Ele disse que as sanções mais duras aplicadas ao Brasil são consequência de "introjeção de narrativa não verdadeira". Sem mencionar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ou o empresário Paulo Figueiredo, que estão nos EUA articulando sanções ao Brasil, o ministro atribuiu as punições duras dos EUA ao Brasil a essa "narrativa" de que não haveria liberdade de expressão no país e mesmo que as plataformas digitais seriam perseguidas aqui.

Eu acho que há um reconhecimento de que aqui não há uma liberdade de expressão, de que aqui as plataformas digitais são perseguidas, É claro que pode ter outros fatores geopolíticos, mas eu acho que a interjeição de uma narrativa que não é verdadeira tem um papel decisivo em tratar o Brasil diferenciadamente.