Topo

Notícias

Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA

26/09/2025 19h57

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira (26) que a Corte não descarta uma reação contra as sanções determinadas pelo governo dos Estados Unidos contra integrantes do tribunal.

Perguntado sobre como as sanções foram recebidas pelos ministros, Barroso disse que aguarda o fim do julgamento sobre a trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro para avaliar o caso.

Notícias relacionadas:

O Núcleo 1, formado pelo ex-presidente e mais sete aliados, já foi condenado. Os núcleos 2,3 e 4 devem ser julgados até o fim deste ano.

"A ideia é esperar acabar o julgamento para pensar em qualquer eventual medida, seja política ou judicial", afirmou.

Até o momento, pelo menos seis ministros do Supremo já foram alvo de sanções do governo do presidente norte-americano Donald Trump, incluindo a suspensão de vistos de viagem e a aplicação da Lei Magnitsky. 

Além de Barroso, foram alvo de Trump os ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, além de Alexandre de Moraes, relator dos processos da trama golpista, e a esposa ele, a advogada Viviane Barci de Moraes.

Nunes Marques e André Mendonça, nomeados por Bolsonaro, e Luiz Fux não foram alvo de sanções.

Pacificação

O presidente do STF também voltou a falar na pacificação do país diante da polarização política. 

"Quem teme ser preso [pela trama golpista] está querendo briga, e não pacificação. A minha única frustração foi não ter conseguido fazer a pacificação", completou.

Na próxima segunda-feira (29), os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes tomarão posse nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo, respectivamente. Barroso encerrará mandato de dois anos à frente da Corte. 

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Trump pressiona Microsoft para que demita ex-funcionária do governo Biden

Democratas da Câmara dos Deputados divulgam agendas de Epstein mostrando planos de se encontrar com Musk e Thiel

EUA preparam opções para ataques militares contra alvos na Venezuela, diz NBC News

Mais de 150 empresas têm vínculos com assentamentos israelenses, mostra banco de dados da ONU

Trump ordena liberação dos arquivos de Amelia Earhart conforme pressão sobre Epstein se intensifica

Após acusar Trump, Musk aparece em arquivos de Epstein com príncipe Andrew

Ilegal e lucrativo: Avanço do "garimpo de areia" ameaça ecossistemas no Brasil

Aposta de SP acerta Lotofácil e ganha R$ 1,6 milhão; veja números sorteados

Prêmio Einstein: EBC tem três jornalistas entre os 25 +Admirados

Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam

Eslováquia desafia UE e muda Constituição em aceno anti-LGBTQ+