Banco do Brics planeja 1º título denominado em rupia indiana até o final de março, dizem fontes

Por Gopika Gopakumar

MUMBAI (Reuters) - O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), apoiado pelos países do Brics, planeja emitir seu primeiro título denominado em rupias indianas no mercado doméstico antes do final de março de 2026, segundo três fontes familiarizadas com o assunto.

O NBD, que já levantou fundos em iuan chinês e rand sul-africano, está em estágio avançado de discussões com o banco central indiano para sua primeira emissão em rupia, disseram as fontes.

Ele buscará levantar entre US$400 milhões e US$500 milhões por meio de títulos de três a cinco anos na primeira parcela, disse uma das fontes.

O plano surge em um momento em que a China e a Índia estão pressionando por uma maior aceitação internacional de suas moedas e em que os investidores estão buscando diversificar seus ativos para além dos mercados desenvolvidos.

Nesta semana, a China implementou medidas para apoiar o desenvolvimento de títulos em iuan em Hong Kong e, nos últimos meses, o banco central indiano anunciou medidas para permitir opções de investimento mais amplas para fundos estrangeiros mantidos em contas bancárias indianas.

Detalhes da emissão de títulos não foram informados anteriormente. Não foi possível verificar se o NBD indicou banqueiros para a emissão.

Um porta-voz do banco central da Índia não respondeu a um pedido de comentário. As fontes não quiseram ser identificadas, pois não estão autorizadas a falar com a mídia.

"O NBD está trabalhando com o governo da Índia e com os órgãos reguladores para explorar a captação de recursos nos mercados locais para fornecer financiamento em moeda local para projetos indianos", disse Monale Ratsoma, diretor financeiro do banco, em resposta a perguntas da Reuters. Ele se recusou a compartilhar detalhes sobre a emissão.

As aprovações finais para a emissão estão pendentes no banco central indiano, disseram duas outras fontes familiarizadas com as conversas. Não está claro se todas as aprovações pelo governo foram recebidas.

Um email enviado a um porta-voz do governo não foi respondido imediatamente.

O NBD planejava explorar o mercado de títulos em rupia indiana há dois anos, mas duas das três fontes disseram que a emissão foi adiada porque as aprovações do governo e do banco central não se concretizaram na época.