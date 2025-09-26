Topo

Notícias

Azul confirma fim das negociações de fusão e do acordo de codeshare com a Gol

São Paulo

26/09/2025 07h27

A companhia aérea Azul anunciou nesta quinta-feira, 25, em comunicado, o encerramento das negociações com a Abra Group Limited, controladora da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, sobre uma possível fusão entre as duas empresas. As conversas foram formalizadas em um Memorando de Entendimentos Não Vinculante (MoU), assinado em janeiro, mas não avançaram.

A Azul também comunicou o fim do acordo de cooperação comercial (codeshare) firmado com a Gol em maio de 2024. Segundo a empresa, todas as passagens emitidas sob o regime de codeshare serão honradas normalmente. A Azul ainda reafirmou o "comprometimento com processo de fortalecimento da sua estrutura de capital".

O fim das tratativas já havia sido comunicado pela Gol, ainda nesta quinta. Em comunicado, o Grupo Abra destacou que, mesmo após o início da recuperação judicial da Azul, em maio, manteve-se aberto a discutir uma possível combinação de negócios, mas que o foco da rival no processo de recuperação judicial (Chapter 11) travou o andamento das conversas.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Belarus diz que pode fornecer energia nuclear para partes da Ucrânia controladas pela Rússia

Teerã e Moscou assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares no Irã

Trump anuncia tarifas de importação de 100% sobre remédios, caminhões e móveis

Qual o repertório e a bagagem cultural para redação do Enem e vestibular? Estudantes respondem

Marquinhos, capitão do PSG, permanecerá afastado dos gramados por várias semanas

Rumo à COP30: Corrêa do Lago fala em ponto de virada e anuncia acesso digital global

TJ-SP mantém afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo

Reino Unido criará documento de identidade digital para combater imigração ilegal

Trump nomeia aliados para operar TikTok nos EUA; ByteDance controlará 20%

Crítico de Trump, ex-diretor do FBI é indiciado nos EUA

Agricultores franceses protestam contra o acordo UE-Mercosul